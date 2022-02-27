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烏克蘭爆危機 鄭永年：地緣政治天秤傾向中國

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。圖／取自澎湃新聞
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。圖／取自澎湃新聞

被視為是中共領導人習近平智囊之一、 香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年撰文表示，烏克蘭危機是舊國際秩序解體的表象之一，並斷言「地緣政治的天秤再次傾向中國」。

據陸媒觀察者網報導，鄭永年撰寫一篇名為「烏克蘭戰爭與世界秩序重建？」文章。

文章指出，新國際秩序正沿著兩條歷史主線展開，分別是北約東擴和由此而來的俄羅斯的極度不安全感，以及中國崛起和美國對中國的防範展開。而當前俄羅斯出兵烏克蘭的情況，讓「地緣政治的天秤再次傾向中國」。

文章表示，俄羅斯總統普亭用一場全面的烏克蘭戰爭震驚了歐洲，震驚了美國，震驚了全世界。美國通過出兵烏克蘭的方式參與這場戰爭的可能性並不大，但美國真正認識到自身的戰略判斷失誤，意識到普亭和俄羅斯依然不可小看。

鄭永年稱，這將大大延緩美國的戰略精力從歐洲轉移到印太地區的步伐。普亭預計還有15年至20年時間爭取進一步組建和完善一個「小蘇聯」。

他認為，對美國人來說，這些年來「中國是美國頭號威脅」的論斷是可質疑的。鄭永年指出，中國的現代化進程不但不會被美國所中斷，中國還可以在新世界秩序構建過程扮演一個更為重要的角色。

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