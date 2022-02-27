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尼克森訪陸50周年 秦剛：「一中」不可撼動也是紅線

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
尼克森訪陸50周年紀念活動在美舉行，北京駐美大使秦剛出席。央視新聞
尼克森訪陸50周年紀念活動在美舉行，北京駐美大使秦剛出席。央視新聞

尼克森基金會在美國加州約巴林達市尼克森圖書館舉行「尼克森總統訪華50周年紀念活動」，中國大陸駐美國大使秦剛出席活動並發表演講。

根據央視新聞，秦剛指出，兩國領導人洞悉國際風雲變幻，超越意識形態分歧和社會制度差異，以國家利益為重，以人民福祉為先，結束了20多年的對立和敵意，打開了兩國關係的大門。

秦剛強調，中美三個聯合公報是雙方必須共同遵守的規則，一個中國原則是中美關係不可撼動的政治基礎，也是不可逾越的紅線。

他表示，希望中美雙方共同努力，推動兩國關係早日回到正軌，繼續造福兩國人民，順應國際社會的普遍期待。

據報導，當天，尼克森基金會董事會主席卡瓦諾、尼克森外孫考克斯等300多名各界人士出席了活動。

尼克森外孫、克里斯托弗·尼克森·考克斯表示，他的祖父樹立了很好的榜樣，當時有這樣的遠見。當中美兩國能夠聚焦彼此共識和共同利益時，我們可以讓世界成為更好的地方。

美國 圖書館

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