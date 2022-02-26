美驅逐艦通過台灣海峽 共軍：公開炒作挑釁行徑

美國海軍證實「芮爾夫強生號」驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114）今天通過台灣海峽，並表示此舉展現美國對自由開放印太區域的承諾。大陸東部戰區發言人施毅表示，美實施此次挑釁行徑，企圖通過作一些姿態給「台獨」勢力撐腰打氣，這既是虛偽的，也是徒勞的。

據陸媒澎湃新聞報導，東部戰區新聞發言人施毅表示，2月26日，「美『約翰遜』號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。」

施毅表示，美實施此次挑釁行徑，企圖通過作一些姿態給「台獨」勢力撐腰打氣，這既是虛偽的，也是徒勞的。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊發言人藍福特（Mark Langford）回覆媒體時表示，「芮爾夫強生號」於當地時間26日依據國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太區域的承諾；美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。