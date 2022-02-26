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烏克蘭遭入侵之際表態挺台？美艦今穿越台海並打開AIS

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」26日穿越台灣海峽，並打開AIS信號，被認為是美方刻意傳達挺台立場。圖為「芮爾夫強生號」資料照。（取自美國第七艦隊官網）
美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」26日穿越台灣海峽，並打開AIS信號，被認為是美方刻意傳達挺台立場。圖為「芮爾夫強生號」資料照。（取自美國第七艦隊官網）

烏克蘭俄羅斯入侵後，網路上就湧現「今日烏克蘭、明日台灣」的討論。但根據大陸智庫「南海戰略態勢感知」發布的消息， 26日上午，美國海軍驅逐艦「芮爾夫強生號」（USS Ralph Johnson，DDG-114）打開AIS（船舶自動辨識系統）信號出現在台灣海峽南部，正在穿越台灣海峽，美國海軍一架EP-3E電子偵察機在台灣海峽南口提供情報支持。

「南海戰略態勢感知」稱，值得注意的是，2021年12月15日和2022年1月22日，美國驅逐艦「查飛號」（USS Chafee，DDG 90）與「杜威號」（USS Dewey，DDG 105）分別穿越台海時，都未主動公開披露。

有分析認為，「芮爾夫強生號」選擇在此時通過台灣海峽並打開AIS信號，美方傳達挺台立場相當明顯。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國在台協會（AIT）臉書24日下午發布美國總統拜登談話稱，「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱，因為他們遭到俄羅斯軍隊無端和無理的攻擊」。但這則貼文卻引發許多台灣網友留言批評美國未以實際行動阻止俄國入侵。有網友表示，「繳了這麼多保護費，只能換來祈禱」。

美國在台協會 烏克蘭 台灣海峽 俄羅斯 南海 台海

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