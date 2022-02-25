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中共今召開政治局會議 強調今年工作穩字當頭

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共中央政治局今日召開會議。會議指出，今年將召開中共二十大，是「黨和國家事業發展進程中十分重要的一年」，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。

據中新網報導，25日的政治局工作會議，討論大陸國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第五次會議審議的「政府工作報告」稿，審議「關於十九屆中央第八輪巡視情況的綜合報告」和「關於2021年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告」。中共中央總書記習近平主持會議。

會議認為，今年將召開中國共產黨第二十次全國代表大會，「是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年」。做好政府工作，要在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神。」

會議指出，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加強政府自身建設，力戒形式主義、官僚主義，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議並指，要強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

此外，會議還研究了其他事項。

習近平 中共

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