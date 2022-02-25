習近平主持中共中央政治局會議 強調金融風險防控

中共中央總書記習近平今（25）日主持中共中央政治局會議，會議強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走好中國特色金融發展之路。要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。

中共中央政治局會議討論國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第五次會議審議的《政府工作報告》稿，審議《關於十九屆中央第八輪巡視情況的綜合報告》和《關於2021年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告》。

習近平主持會議，會議強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走好中國特色金融發展之路。

會議強調，今年將召開中國共產黨第二十次全國代表大會，是黨和國家事業發展進程中十分重要的一年。做好政府工作，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩、六保」工作，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。

會議指出，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。深入實施創新驅動發展戰略。堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化。

強調要防範化解金融風險，守住不發生系統性風險的底線，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，落實兩個責任，加強對一把手和領導班子的監督，對違反中央八項規定精神、「政商旋轉門」等典型共性問題開展專項整治，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」。

要創新完善權力監督制度和執紀執法體系，做到懲治金融領域腐敗和處置金融風險同步推進、嚴肅追責和追贓挽損同步推進、建立制度和強化制度執行同步推進。深入推進金融領域改革，不斷提高金融治理體系和治理能力現代化水平。