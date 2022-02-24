快訊

直播／商務客檢疫期縮短、口罩放寬 指揮中心14時說明

俄羅斯入侵遠非「有限行動」？ 烏克蘭總統頒布戒嚴令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聲援金門縣府 國民黨團：開放國境前應先讓小三通復航

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
金門小三通自去年2月10日因疫情全面停航，民間渴望重啟小三通的聲浪不斷。本報資料照
金門小三通自去年2月10日因疫情全面停航，民間渴望重啟小三通的聲浪不斷。本報資料照

金門縣政府爭取清明連假小三通復航，立法院國民黨團今天也聲援。黨團副書記長李德維表示，若中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已有計畫開放國境，那對小三通的安排也應該更早做好規劃，畢竟小三通對金馬離島非常重要。

國民黨立委洪孟楷也說，政府任何措施都應防疫、民生優先，最後再考慮政治議題，現在金門縣政府以金門縣民為第一優先，提出清明專案要讓小三通復航，合情、合理、合法，指揮中心應該通盤考量實際狀況後做出決定。

洪孟楷表示，新冠肺炎疫情至今已經兩年，若能夠控制得宜，金門縣政府也願意負起相關責任，在兼顧民生議題上，沒有理由不核准小三通復航，不要有政治因素考量阻斷當地縣府與台灣居民需求。

外界解讀，指揮中心開放邊境措施還是會先國際再兩岸。李德維說，大陸疫情控制狀況比許多歐美國家都好非常多，中國大陸是在台灣旁邊一個最重要的鄰居、朋友，民進黨再繼續這樣仇中、恨中下去，對於兩岸關係與情勢非常悲觀。

小三通 金門 疫情

延伸閱讀

陳時中轉戰桃園？蔣萬安：民進黨家務事

下半年可望出國旅遊? 陳時中吐有這個可能性

被周玉蔻點名選桃園 陳時中：她不是選對會的

【重磅快評】夾在2個副總統之間 陳時中酸度爆表了

相關新聞

俄烏局勢 大陸表態：相信和平解決的大門未完全關上

聯合國安理會今日應烏克蘭常駐聯合國代表團要求舉行公開會，討論烏克蘭局勢。中國大陸常駐聯合國代表張軍表示，當前形勢下，有關...

小三通清明復航有望 藍委：勿因政治意識影響台商

金門「小三通」因疫情停航2年多，金門縣政府發函中央報請同意「清明專案」申請。國民黨立委陳玉珍今天表示，這不是常態性，復航...

學者：大陸2035實現現代化前 有打仗準備也會避戰

國防大學中共軍事事務研究所助理教授楊太源表示，大陸要在2035年實軍事現代化的目標應該能達成，但在這之前仍會有兩手作法：...

讓北京援港抗疫措施合法化 港府訂豁免法

香港當局今天公布，已依據緊急法訂立了一條豁免規例，為北京中央支援香港的抗疫措施提供法律基礎

2022年香港富豪榜 李嘉誠以360億美元身家蟬聯香港首富

美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）公布2022年香港富豪榜，已退休的長和創辦人李嘉誠以360億美元身家蟬聯香港首...

聲援金門縣府 國民黨團：開放國境前應先讓小三通復航

金門縣政府爭取清明連假小三通復航，立法院國民黨團今天也聲援。黨團副書記長李德維表示，若中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。