聲援金門縣府 國民黨團：開放國境前應先讓小三通復航

金門縣政府爭取清明連假小三通復航，立法院國民黨團今天也聲援。黨團副書記長李德維表示，若中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已有計畫開放國境，那對小三通的安排也應該更早做好規劃，畢竟小三通對金馬離島非常重要。

國民黨立委洪孟楷也說，政府任何措施都應防疫、民生優先，最後再考慮政治議題，現在金門縣政府以金門縣民為第一優先，提出清明專案要讓小三通復航，合情、合理、合法，指揮中心應該通盤考量實際狀況後做出決定。

洪孟楷表示，新冠肺炎疫情至今已經兩年，若能夠控制得宜，金門縣政府也願意負起相關責任，在兼顧民生議題上，沒有理由不核准小三通復航，不要有政治因素考量阻斷當地縣府與台灣居民需求。

外界解讀，指揮中心開放邊境措施還是會先國際再兩岸。李德維說，大陸疫情控制狀況比許多歐美國家都好非常多，中國大陸是在台灣旁邊一個最重要的鄰居、朋友，民進黨再繼續這樣仇中、恨中下去，對於兩岸關係與情勢非常悲觀。