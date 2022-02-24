學者：大陸2035實現現代化前 有打仗準備也會避戰

國防大學中共軍事事務研究所助理教授楊太源表示，大陸要在2035年實軍事現代化的目標應該能達成，但在這之前仍會有兩手作法：提高軍事威攝能量，有打仗的準備，但同時能避免作戰就避免作戰。

台北論壇24日舉行台灣安全講座，由楊太源主講「從『開源情報』分析解放軍現代化建設成果與侷限」。「開源情報」指公開情報之意。

楊太源表示，中共總書記習近平將建軍目標提前。在江澤民與胡錦濤時期提出要在2050年實現信息化；但在習近平時代就指出，2020年信息化建設要取得重大進展，2035年要基本實現國防和軍隊現代化，2050年要全面建成世界一流軍隊。

楊太源指出，2035年基本實現國防和軍隊現代化要達成武器「裝備現代化」、「軍事人員現代化」、「軍隊組織型態現代化」與「軍事理論現代化」。他認為，大陸大概能達成「裝備現代化」與「軍隊組織型態現代化」，但在人才與理論現代化方面還是落後的。

楊太源表示，習近平軍改很大的一塊是要建構中國大陸一體化聯合作戰。需要改革指揮鏈，原來的中央軍委、四大總部、到軍區、到作戰部隊指揮線太長。習近平裁掉四大總部，未來就變成兩極化，即中央軍委聯合作戰指揮中心直接指揮到各戰區聯合作戰指揮中心。

楊太源稱，雖然中國大陸現在擁有兩艘自製航艦遼寧艦與山東艦，但他定位這兩艘航艦為「訓練艦」，目前還是在發展戰術中，大陸航艦尚無法像美軍一樣隨時出海。遼寧號去年出來兩次，一年大概出來40天左右，山東號出來時間也不長，仍在磨練編打。