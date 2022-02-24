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小三通清明復航有望 藍委：勿因政治意識影響台商

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖為2020年1月10日，民眾經小三通從中國大陸返回金門。但之後隨著新冠肺炎疫情爆發，蔡政府即宣布暫停小三通。聯合報系資料照
圖為2020年1月10日，民眾經小三通從中國大陸返回金門。但之後隨著新冠肺炎疫情爆發，蔡政府即宣布暫停小三通。聯合報系資料照

金門「小三通」因疫情停航2年多，金門縣政府發函中央報請同意「清明專案」申請。國民黨立委陳玉珍今天表示，這不是常態性，復航後仍會尊重指揮中心相關規定，入境若需要隔離，就會遵守。

陳玉珍今天在國民黨智庫舉辦的立法實務研討會前受訪表示，小三通停航至今2年多，影響金門經濟各項發展很大，在疫情滾動檢討的前提下，金門縣政府已向中央提出局部的專案申請，清明節若需返鄉掃墓的鄉親，做小部分的試復航申請。

陳玉珍說，小三通以前開放時，最多一年180萬至200萬名旅客來來去去，現在完全歸零，直接影響台商返鄉的便利，也影響到金門觀光產業。

指揮中心鬆口正研擬開放外國商務客入境，反而國人回家的路卻很遠，陳玉珍說，金門也是國門，希望很多條件可以比照國門一樣的標準。民進黨對大陸敵意、反中情結重，不希望因為政治意識影響到小三通復航及金門發展 。

國民黨立委江啟臣表示，隔離檢疫措施希望回歸專業、人民健康角度思考，不要做政治考量，如果當初是因為疫情中斷、受限，就應該以疫情角度去思考是不是要重新開啟或恢復。

金門 疫情 陳玉珍

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