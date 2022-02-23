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我方因應烏克蘭局勢 華春瑩：蹭熱點碰瓷不明智

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／路透
大陸外交部發言人華春瑩。圖／路透

針對烏克蘭最新情勢發展，蔡英文總統提出四項指示，包括持續強化對台海軍事動態因應整備，確保國家安全等，大陸外交部發言人華春瑩今（23日）則回應，「台灣當局有些人借烏克蘭問題來蹭熱點和碰瓷是不明智的行為」。

據中新網報導，華春瑩在23日的大陸外交部例行記者會上說，「台灣的確不是烏克蘭，台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實」。

華春瑩說，「台灣地區的和平取決於海峽兩岸關係的和平發展，而不是搖尾乞憐指望外部勢力售賣武器或者提供軍事支持。台獨只能是死路一條，對此任何人都不應該有任何的誤解或者誤判。」

華春瑩稱，「台灣問題是由於當年內戰而產生的，海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但是中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這是台灣問題的現狀」。

華春瑩指出，今年是美國前總統尼克森訪問中國大陸50年。在1972年2月尼克森訪問中國大陸的時候，雙方在上海發表了「中美聯合公報」，標誌著中美關係走向正常化。

接著華春瑩提及美國在「上海公報」與「八一七公報」中的聲明，並說，大家可以對照看一看，美方到底是不是信守了承諾。她還說，「在這個問題上，我們也想奉勸有些人，包括台灣島內的一些人士，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判。」

華春瑩 烏克蘭 上海 蔡英文

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