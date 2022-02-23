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評／通姦除罪化的下一步是外遇合法化？談逐漸過時的配偶權

國台辦呼籲民進黨 勿再阻擾、延遲「小三通」重啟

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
圖為2020年1月10日，民眾經小三通從中國大陸返回金門。但之後隨著新冠肺炎疫情爆發，蔡政府即宣布暫停小三通。聯合報系資料照
圖為2020年1月10日，民眾經小三通從中國大陸返回金門。但之後隨著新冠肺炎疫情爆發，蔡政府即宣布暫停小三通。聯合報系資料照

小三通」因疫情已停航兩年多，金門縣長楊鎮浯日前表示，已做好金門專案準備，希望能夠基於人道考量和有限往來原則，發揮「小兩岸」破冰作用，最快今天將報請台灣有關方面同意。大陸國台辦發言人馬曉光23日也表示，希望早日恢復「小三通」，民進黨不要再對「小三通」做阻撓、延遲。

馬曉光表示，大家都知道，2020年疫情發生以來，是民進黨當局單方面中斷了「小三通」，同時停止了大陸居民赴台旅遊和交流，這與大陸方面在做好疫情防控基礎上維護兩岸同胞正常交流交往的權益的做法截然不同。 「小三通」確實是兩岸民眾，特別是閩台民眾交流往來的最重要、最便捷的通道，兩地居民都希望能夠早日恢復「小三通」。希望民進黨當局從善如流，不要再做延遲、阻撓的事情。

此外，對於大陸官方媒體點名批評兩名國民黨立委搞「暗獨」，馬曉光表示，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。對於兩岸長期存在的政治分歧問題，兩岸同胞應該在一個中國原則基礎上，通過對話溝通凝聚智慧，聚同化異，尋求破解之道。

他指出，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁是兩岸關係緊張動盪、台海和平穩定遭到破壞的根源。希望台灣負責任的政黨和人士同中國大陸一道共同反對和遏制「台獨」，剷除「台獨」禍根，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，夯實和平統一基礎，維護中華民族根本利益。

對於國安會前秘書長蘇起日前稱，「九二共識」的時代已經過去，未來應找到新的論述維持兩岸和平，馬曉光則稱，中共總書記習近平電賀朱立倫當選中國國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。堅持「九二共識」、反對「台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。

小三通 馬曉光 民進黨
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