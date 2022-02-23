台胞參與北京冬奧 馬曉光：「兩岸一家親」的寫照

對於北京冬奧會期間台灣選手參賽以及台胞、台企等以各種形式參與，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台胞以各種方式參與北京冬奧會，共襄盛舉、共享榮光，是奧林匹克精神的生動詮釋，是「兩岸一家親」的真實寫照。

馬曉光表示，北京冬奧會成功舉辦，在全球疫情仍肆虐的挑戰下，為世界奉獻了一場簡約、安全、精彩的奧運盛會，獲得兩岸同胞和國際社會高度肯定和讚賞。這是兩岸同胞攜手一起向未來的重要契機。大陸全國政協主席汪洋會見分別受邀出席冬奧會開幕式、閉幕式的中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典，轉達中共總書記習近平對廣大台灣同胞的新春祝福。

馬曉光稱，兩岸冰雪運動健兒相聚北京、共同展現中華健兒運動風采。中國台北隊共有4名運動員參加北京冬奧會，包括速度滑冰選手黃郁婷、雪橇項目選手林欣蓉以及滑雪項目選手李玟儀和何秉睿。他們在賽場努力拚搏，大陸同胞都為他們加油鼓勁。

馬曉光表示，台灣同胞和台資企業以實際行動為北京冬奧助力添彩。 5名台胞參與冬奧火炬傳遞，8名台灣記者參加冬奧會採訪報導工作。 30多名在北京各大學就讀台灣學生作為賽會志願者投入奧運服務工作，在京台灣青年成立冬奧城市志願者服務隊開展志願服務並舉辦「冬奧兩岸創意主題活動」，大陸各地逾千名台青台生以多種形式踴躍參加迎冬奧活動。

兩岸音樂人共同創作《我在北京等你》等歌曲迎接冬奧，10多位台灣藝人參與錄製演唱冬奧會主題歌曲《一起向未來》。一些台企參與北京冬奧會服裝生產、裝備製造、管網建設等服務。兩岸同胞通過各種方式參與和關注北京冬奧會，「心貼得更近，手牽得更緊」。

他表示，相信在中華民族向著實現第二個百年奮鬥目標闊步前進、實現偉大復興的新征程中，廣大台胞台企定然不會缺席，必將成為重要的參與者、受益者，也必將成為推進兩岸關係和平發展、融合發展的貢獻者與見證者，一起向未來。