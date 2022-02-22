前中國外交部發言人陸慷 出任印尼大使

據中國大陸駐印尼大使館官網最新訊息顯示，前外交部發言人陸慷，已出任駐印尼大使。陸慷在大使致辭中說，將積極推動中印尼命運共同體建設。

去年12月，陸慷剛卸任大陸外交部美大司司長一職。

公開資訊顯示，陸慷1968年5月出生於江蘇南京，是大陸資深外交官，曾於大陸外交部國際司、軍控司、美大司、新聞司四個業務司局工作，並駐聯合國代表團、駐愛爾蘭使館、亞太經合組織、駐美大使館工作。

2015年4月17日，陸慷首次以新聞司司長、發言人的身份公開亮相，成為外交部第29任新聞發言人，以剛硬發言著稱，包括多次抨擊時任美國國務卿蓬佩奧、強勢宣示在南海主權等。

印尼是大陸推動一帶一路倡議時，在東南亞的重要合作國家，陸慷在大使致辭中表示，中印都致力於為國家謀發展、為人民謀幸福，雙方志同道合，互利合作前景廣闊。他說，將深化雙方發展戰略對接，推進各領域務實合作，擴大人文交流，積極推動中印尼命運共同體建設。