快訊

俄烏若全面開戰 高盛推估最糟市況是這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前中國外交部發言人陸慷 出任印尼大使

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸前外交部發言人陸慷。取自長安街知事
大陸前外交部發言人陸慷。取自長安街知事

據中國大陸駐印尼大使館官網最新訊息顯示，前外交部發言人陸慷，已出任駐印尼大使。陸慷在大使致辭中說，將積極推動中印尼命運共同體建設。

去年12月，陸慷剛卸任大陸外交部美大司司長一職。

公開資訊顯示，陸慷1968年5月出生於江蘇南京，是大陸資深外交官，曾於大陸外交部國際司、軍控司、美大司、新聞司四個業務司局工作，並駐聯合國代表團、駐愛爾蘭使館、亞太經合組織、駐美大使館工作。

2015年4月17日，陸慷首次以新聞司司長、發言人的身份公開亮相，成為外交部第29任新聞發言人，以剛硬發言著稱，包括多次抨擊時任美國國務卿蓬佩奧、強勢宣示在南海主權等。

印尼是大陸推動一帶一路倡議時，在東南亞的重要合作國家，陸慷在大使致辭中表示，中印都致力於為國家謀發展、為人民謀幸福，雙方志同道合，互利合作前景廣闊。他說，將深化雙方發展戰略對接，推進各領域務實合作，擴大人文交流，積極推動中印尼命運共同體建設。

印尼 外交部
>

延伸閱讀

上流婦人、丈夫外遇 印尼知名女導演首進柏林影展競賽

鴻海擬砸41.8億元 在沙烏地新設合資電動車公司

全宇產能滿載 今年營運有望創高峰

外交部原稱菲律賓承認我疫苗 江啟臣打臉轟荒腔走板

相關新聞

前中國外交部發言人陸慷 出任印尼大使

據中國大陸駐印尼大使館官網最新訊息顯示，前外交部發言人陸慷，已出任駐印尼大使。陸慷在大使致辭中說，將積極推動中印尼命運共...

中國糧食系統反腐 重災區浙江今年已27人落馬

中國大陸糧食系統的反腐運動正在進行。其中，作為全中國第2大糧食主銷區的浙江糧食系統是重災區，今年至今已有27名官員或幹部...

澳巡邏機遭激光照射？ 陸嗆：對方先挑釁

澳洲國防部19日指出，一艘中國海軍艦艇於17日使用激光（雷射）照射一架在澳洲北部空域飛行的澳軍反潛巡邏機，對士兵產生安全...

澳洲控巡邏機遭激光照射 環時批「碰瓷抄美」惡人先告狀

澳洲指責中國軍艦用激光照射巡邏機一事，在中國國防部發布現場照片後劇情反轉。環球時報社評稱澳洲惡人先告狀，明明是巡邏機先對...

黃之鋒六四維園集結改判囚8個月 3月服刑完畢

前香港眾志秘書長黃之鋒及觀塘前區議員梁凱晴，去年承認在2020年6月4日在維園參與未經批准集結罪，分別判囚10個月及4個...

九二共識時代已過 林為洲：應找到新論述維持兩岸和平

國安會前秘書長蘇起今天受訪表示，「九二共識」的時代已經過去了。國民黨立委林為洲表示，九二共識時代過去，但根源的中華民國憲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。