俄羅斯出兵烏克蘭 王毅：再次呼籲各方保持克制

烏克蘭與俄羅斯情勢越來越緊張，外界擔憂近期將引起大戰。大陸國務委員兼外長王毅22日與美國國務卿布林肯通電話，王毅指出，烏克蘭問題演變至今，與「新明斯克協議」遲遲未能有效執行密切相關。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，透過對話談判緩和事態，化解分歧。

據了解，「新明斯克協議」是2015年德國、法國、烏克蘭和俄羅斯四國領導人在白俄羅斯首都明斯克簽訂的一系列落實2014年「明斯克協議」的措施。涉及俄羅斯、烏克蘭、頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，是烏克蘭東部地區的停火和平計畫。

據大陸外交部網站消息指出，王毅表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。

他強調，中方將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。烏克蘭局勢正趨於惡化，中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，透過對話談判緩和事態，化解分歧。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布莫斯科已承認烏克蘭東部2個分離區為主權獨立國家，普亭也已下令俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平，當地出現軍隊和坦克車隊，讓外界憂心戰爭隨時開打。