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王毅：中美有競爭也有合作 不能簡單用競爭定義關係

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅22日表示，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅22日表示，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅22日與美國國務卿布林肯通電話，王毅表示，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。「美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統做出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。」

據大陸外交部網站消息指出，布林肯首先祝賀北京冬奧會取得成功，中國運動員獲得佳績。王毅祝賀美國運動員在北京冬奧會取得好成績，表示中美運動員友好互動，相互激勵，共同提高，充分體現了奧林匹克精神。

王毅指出，當前把握和推進中美關係最重要的就是落實好兩國元首達成的共識。中方願本著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則有效管控分歧，穩定中美關係。「近期美方推出所謂新版『印太戰略』，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把『以台制華』納入美地區戰略，這明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。」

他強調，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。「美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統做出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。」

王毅表示，再過幾天，就是中美「上海公報」發表50周年。「上海公報」精神對今天的中美關係仍有很強的現實意義。希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

布林肯表示，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對「台獨」、無意與中方衝突對抗。

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