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阻訪香港選手 外國記者控中國妨礙冬奧採訪自由

中央社 / 台北22日電

北京冬奧剛閉幕，駐華外國記者協會21日發表聲明，批評中國在冬奧中妨礙新聞自由事件層出不窮，包括阻止外媒採訪香港選手、妨礙直播中的記者等，一些記者還因為報導內容而被騷擾。

駐華外國記者協會（FCCC）21日在官網上發表聲明指，對中國在冬奧期間的採訪環境持續低於國際標準感到失望。

聲明指出，在一場冬奧滑雪賽事後，一名外媒記者在採訪香港選手時，被北京冬奧組委會人員阻止。該採訪區理應受國際奧林匹克規章管理，而國際奧委會（IOC）事後指這是「單一事件」。

FCCC指，中國官方經常在冬奧會期間干預採訪，「這顯示了外媒在中國的工作環境面臨挑戰。」

聲明又指，記者在奧運會場外採訪時，經常被中國宣傳及安全系統官員跟蹤甚至粗暴對待。

例如一名記者為公共廣播媒體「荷蘭廣播基金會」（NOS）進行現場連線報導時，被便衣的安全人員阻止拍攝並強行拉走。FCCC稱，這名記者一直在警方幾分鐘前要求他站立的位置。

而在冬奧滑雪場附近，安全人員則阻止外媒採訪當地民眾。法新社（AFP）則被阻止在鳥巢體育場2公里外的一棟私人公寓拍攝開幕式，即便那是在官方封鎖區之外。

許多記者還被要求在公共場所採訪需先獲中國當局批准。FCCC指出，安全人員似乎覺得記者拍攝奧運相關題材的報導事涉敏感。一名美國記者在冬奧商品專賣店外嘗試採訪吉祥物議題時，被要求要先獲中國外交部同意。一名記者則被警方告知，他甚至不能拍攝奧運的標誌。

一些外媒記者還因為報導內容而遭受網路騷擾。FCCC稱，有些攻擊是由中國官媒或外交官的帳號所煽動。

FCCC對中國收緊採訪條件感到失望，認為這和奧運精神背道而馳。FCCC也呼籲中國官方堅持他們對外媒在當地採訪的承諾，就是允許記者在不受威脅和國家干預的情況下採訪，並可自由地在公共場所報導。

FCCC說：「不幸的是，在國際目光更加注視中國之時，這兩條規範都未獲執行。」

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