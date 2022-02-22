娶親得「先友後婚」新黨籲陸：和平前提先交流後統一

兩岸關係緊張，日前國民黨前主席洪秀柱與大陸全國政協主席汪洋會談財剛引發爭議，新黨主席吳成典昨日也在北京以視訊方式與汪會談，再遭批評。新黨副主席李勝峰今天表示，吳是藉由與汪洋會面，為台灣生民立命、為萬世開太平。

新黨公布吳成典與汪洋會談時表示，新黨向來主張和平統一，也堅持一個中國、九二共識，但今天美國遏制中國行動一天比一天加重，「台灣民進黨」也在美國鼓勵和加持下，用仇中、反中來媚外取寵，導致兩岸往往橫眉以對、怒目相視。

吳成典說，兩岸機艦你來我往，軍演不止、軍購大增，不但讓幾年前在各方努力下所得到的和解進展蕩然無存，台灣海峽劍拔弩張更成兵凶戰危，一不小心就會擦槍走火的火藥庫。

吳成典認為，娶親也得「先友後婚」，每天「你指責我，我批評你」，就算上桌談判也不會有什麼好結果，現階段任務就是先搞好「和平交流」；只有在大家高高興興、和和樂樂的基礎上，什麼都好談、什麼都可以談。

吳成典說，要和平交流，首先要突破民進黨、美國、親美人士所設下重重障礙，用愛心、耐心、努力、實力感動群眾、融合社會；不反對將那些死不悔改的兩面角色給予相當制裁，但絕對要付出足夠的包容、投資一切力量促進融合，加大、加深相互往來，截長補短，讓台灣同胞都能安居樂業、戶戶有餘。

吳成典表示，「和平交流」、「和平談判」、「和平統一」正是放在兩岸同胞心目中預期的三個階段：第一階段則先重回九二共識、一個中國，重啟兩岸事務性協商，不涉政治意涵，關係正常化，台灣貨出去、人進來、老百姓發大財。

吳成典說，第二階段應結束兩岸軍事敵對狀態，建立軍事安全互信機制，台灣參與國際組織活動等課題；最後階段的實現國家統一，是全體中國人民一項莊嚴而神聖的使命，而其基本方針是「和平統一」。

李勝峰今天出面補充，國民黨已無法擋民進黨聯美反中，台灣陷入危機，此時武統聲浪也反映部分大陸人心態，卻也成了民進黨操作的工具，和平的機會在流失，沒有和平的台灣豈有發展的明天？