蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前了

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起今日表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。

針對烏克蘭局勢動盪，美國前國務卿龐培歐來台訪問，蘇起今日出席《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發表記者會前受訪時表示，龐培歐來台是給蔡英文總統打氣，也給自己在國內增加份量，現在共和黨是比較親台的，這次來台灣要關心大陸有什麼反應。

蘇起表示，美國現處在很困難的情況，一方面要跟俄國鬥爭，一方面又要抗中，美國壓力現在非常大。

他強調，烏東事情出來，他替烏克蘭感到悲傷，烏克蘭夾在兩大勢力中間，沒有好好處理好大國關係，投靠的是鬆散的一邊，但在烏克蘭旁邊的是實力更強、意志非常堅定的國家。

蘇起說，現在烏克蘭面臨國家被分裂，他替烏克蘭可惜，烏克蘭很大，比法國大，可以經得起分裂，但若台灣發生這樣的情況，「我們根本無法分裂」，烏克蘭可以作為台灣的借鏡，要好好處理跟大國的關係，他對蔡英文的做法非常擔心。

蘇起也說，中共總書記習近平跟俄羅斯總統普亭不太一樣，到目前為止習是非常堅定但是一步步來，不會像普亭迅雷不及掩耳。他推測，今年兩岸發生軍事衝突可能性不高，因為今年中共有20大，但明年就很難說了，而龐培歐與蔡英文都算準這點，好像這時來可以避開風暴，但只是讓兩岸往絕路上走。蔡的作法是有小聰明，但沒有大智慧。

蘇起表示，日韓也是夾在兩國間，但處理得很好，台灣不學日韓，偏偏走烏克蘭一樣的路，這非常沒有智慧，「整個火車必定相撞」。

蘇起指出，美國與中國大陸都是鷹派當道，但是台灣更鷹，且台灣政府還鼓動民間來鷹，最鷹派的是蔡總統。他說，蔡英文曾告訴他，兩國論他只會做不會說，這讓他印象深刻。