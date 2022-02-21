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反擊台美軍售 陸宣布反制「雷神」和「洛克希德馬丁」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞

針對美方日前宣布總額1億美元的售台武器計畫，中國大陸外交部發言人汪文斌今天表示，中國政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業「雷神技術公司」和「洛克希德馬丁公司」的侵權行為實施反制。

據澎湃新聞報導，對於美台軍售案，汪文斌今天在大陸外交部例行記者會表示，美國向「中國台灣地區」出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《817公報》的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

他強調，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。為了維護中國主權和安全利益，根據中國《反外國制裁法》的有關規定，中國政府決定對長期參與美國向「中國台灣地區」出售武器的美國軍工企業「雷神技術公司」和「洛克希德馬丁公司」的侵權行為實施反制。

汪文斌並指，中方再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。

美國 汪文斌

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