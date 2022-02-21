陸人大常委譚耀宗官媒刊文 批香港防疫存在漏洞

香港疫情嚴峻，大陸全國人大常委會委員譚耀宗在官媒環球時報刊文，批評香港防疫存在漏洞。

據環球網報導，譚耀宗指出，與大陸時刻保持高度警惕不同，由於香港的疫情在過去一段時間有明顯緩和的跡象，特區政府和社會各界普遍都有所鬆懈。因此，這次疫情突然再次升溫，特區政府反應的確有些措手不及，並出現了一些不必要的混亂。「我們不得不承認香港的防疫抗疫工作存在漏洞，以及多項現行的對策還未能跟上需要」。

他舉例說，核酸檢測能力不足、輪候時間過長，市民接受檢測後等候檢測結果時間過長；小區隔離和醫院床位嚴重不足，初步確診個案未能得到及時適當的照顧；缺乏快速抗原檢測包等醫療物資，以及缺乏足夠多的防疫專家和醫護工作人員等等。在這段日子裡，他看到眾多一線工作人員、自發參與抗疫的義工和較多市民，每天都陷於艱苦作戰、亟待支持。

譚耀宗說，為了盡快切斷病毒傳播鏈，香港目前最急切的是要從源頭做好檢測工作，及早發現並追蹤到感染者，給他們提供必要的醫學治療和實施必要的隔離措施。

他並指，希望特區政府及全體公務員能虛心地向大陸學習，借鑒大陸成熟的抗疫經驗，例如，如果需要實施全民檢測該怎樣安排，特區政府要幫助市民認識到全民檢測的重要性，以及如何跟進檢測出來的確診者，隔離治療的安排等等。

他還說，歷史上，每當香港市民面對危難時刻，「祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應」。儘管第五波疫情來勢洶洶，但有了大陸的堅定支持，相信香港一定能頂得住、站得穩、跟得上。他並呼籲市民履行接種疫苗和接受核酸檢測的共同責任，團結一致、共克時艱。爭取早日清零，爭取與大陸早日恢復通關。