聽新聞
test
0:00 / 0:00
習近平將出席冬奧閉幕式 王毅：冬奧成功是世界的成功
北京冬奧會最後一日會產生5面金牌，閉幕式今晚8時在俗稱「鳥巢」的大陸國家體育場舉行，大陸國家主席習近平將會出席。北京冬奧組委開閉幕式工作部部長常宇透露，閉幕式依舊簡約，將透過巧妙設計將表演融入儀式。
香港電台報導，擔任雙奧開閉幕式總導演的張藝謀說，將透過科技的力量，讓閉幕式「空靈與浪漫」。另外，在最後熄滅冬奧火種時，會有穿越2008年夏季奧運會的設計，致敬「雙奧之城」。
大陸國務委員兼外長王毅以視訊方式出席慕尼黑安全會議時，指北京冬奧會的成功是中國的成功，更是世界的成功，不單只為身處疫情寒冬的各國人民帶來溫暖與希望，更為動盪不安的世界注入和平與團結的寶貴力量。
王毅還說，在冬奧賽場上，哪怕是最激烈的競爭對手也能和平競賽、相互鼓勵，因為他們的目的不是打敗對方，而是超越自我，「這樣的精神也應該成為國與國之間的相處之道」。我們願與各國以團結為帆，以合作為槳，在後疫情時代同舟共濟，開創更加美好的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言