習近平將出席冬奧閉幕式 王毅：冬奧成功是世界的成功

北京冬奧會最後一日會產生5面金牌，閉幕式今晚8時在俗稱「鳥巢」的大陸國家體育場舉行，大陸國家主席習近平將會出席。北京冬奧組委開閉幕式工作部部長常宇透露，閉幕式依舊簡約，將透過巧妙設計將表演融入儀式。

香港電台報導，擔任雙奧開閉幕式總導演的張藝謀說，將透過科技的力量，讓閉幕式「空靈與浪漫」。另外，在最後熄滅冬奧火種時，會有穿越2008年夏季奧運會的設計，致敬「雙奧之城」。

大陸國務委員兼外長王毅以視訊方式出席慕尼黑安全會議時，指北京冬奧會的成功是中國的成功，更是世界的成功，不單只為身處疫情寒冬的各國人民帶來溫暖與希望，更為動盪不安的世界注入和平與團結的寶貴力量。

王毅還說，在冬奧賽場上，哪怕是最激烈的競爭對手也能和平競賽、相互鼓勵，因為他們的目的不是打敗對方，而是超越自我，「這樣的精神也應該成為國與國之間的相處之道」。我們願與各國以團結為帆，以合作為槳，在後疫情時代同舟共濟，開創更加美好的未來。