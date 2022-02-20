烏克蘭情勢升溫 王毅表態：各方勿製造恐慌、渲染戰爭

烏克蘭情勢升溫，中國大陸國務委員兼外長王毅表態稱，當前各方需要做的是，切實負起責任，為和平而努力，而不是一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。

據環球網報導，2月19日晚，王毅在北京應邀以視訊方式出席第58屆慕尼黑安全會議中國專場並發表主旨講話。王毅回答了主持人有關中方對於北約東擴、歐洲安全和烏克蘭局勢態度立場的問題。

王毅表示，冷戰早已結束，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整。如果北約一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定，是否有利於實現歐洲長治久安？這是一個值得歐洲朋友認真思考的問題。

他強調，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，因為這是國際關係的基本準則，體現的是聯合國憲章的宗旨，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。如果有人在此問題上質疑中方的態度，那就是別有用心的炒作，也是對中方立場的歪曲。

王毅表示，中國作為安理會常任理事國，一貫按照事情本身的是非曲直決定自身立場，處理國際事務。中方認為，在烏克蘭問題上，現在應該盡快回到「新明斯克協議」這一原點。因為這一協議是當事方通過談判達成的具有約束力的協議，得到了聯合國安理會的核可，是解決烏克蘭問題的唯一出路。

王毅並指，據他了解，俄羅斯、歐盟方面都支持新明斯克協議，前不久他與美國國務卿布林肯通電話時，美方也表示支持。既然如此，為什麼各方不能坐在一起進行充分討論，制定出落實協議的路線圖和時間表。當前各方需要做的是，切實負起責任，為和平而努力，而不是一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。

至於烏克蘭問題解決前景，王毅表示，烏克蘭應當成為東西方溝通的橋梁，而不應該成為大國對抗的前沿。對於歐洲安全，各方都可以提出自己的關切，其中俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視。中方期待各方通過對話協商，找到真正有利於維護歐洲安全的解決方案。