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港新增3629例確診疫情續燒 一採陽性約7600例

中央社 / 香港18日電

香港新增COVID-19確診病例3629例，以及一採陽性約7600例，疫情升勢未停。近日大批病人寒風下在醫院外露天等候入院，醫院管理局表示會爭取今天內將這些病人移入室內。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上表示，新增3629例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中2例為境外移入，其餘都是本土病例。另外，新增一採陽性約7600例。

安老院舍是此輪疫情的重災區。張竹君表示，新增30間安老院舍有院友或員工染疫，累計有150間院舍有確診病例。

衛生署的化驗所累積約4800個樣本仍待化驗，而每日確診病例與一採陽性病例數目有較大偏差，是由於部分私人化驗所仍未將樣本送抵覆檢。

醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上表示，過去24小時有10名確診病人死亡，當中8人已在17日公布。目前有10多名病人情況危殆。

公立醫院超出負荷，近日有大批病人在寒冷天氣中，在醫院的露天地方等候入院。明報今天引述一名明愛醫院急症室護士表示，現時急症室有如「戰地」，近日接觸的病人平均要在戶外等候近兩天才能入院，當中絕大部分是長者。

香港未來數天天氣進一步寒冷，19日預計氣溫最低下降至11度。何婉霞表示，病人長期在醫院戶外等候入院並不理想，會爭取今天內將這些病人移入室內，但要考慮室內通風及人流等問題，平衡風險。政府亦正尋找不同室內設施，讓病人等候入院。

此外，行政長官辦公室一名合約清潔員工快速測試結果一採陽性，日常工作沒有接觸行政長官林鄭月娥。

疫情 香港

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