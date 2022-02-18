北京冬奧政治化？ 中國官員評西疆與台灣議題

過去兩週的冬奧期間，中國政府對有關其政治和政策的問題一直採取直截了當的立場，強調在冬奧會期間，中國政府不談論這些事情。但週四 (2月17日)北京冬奧組委在最後一次的每日新聞發佈會上，卻有在場的中國官員對一些最敏感的政治議題做出了回應。

當時，一名記者問到台灣以「中華台北」的名義參加北京冬奧及台灣代表隊是否參加20日的閉幕式時，國際奧委會發言人亞當斯 (Mark Adams) 稱中華台北奧委會向國際奧委會保證會參加開幕式，而他們也這麼做了，而雖然現在看起來是很久以前的事，但他說「中華台北奧委會的確這麼做了」。

另一方面，北京冬奧組委新聞發言人嚴家蓉則重申「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部份。這是公認的國際關係準則，也是國際社會的普遍共識。我們是一貫反對藉著冬奧會來進行把體育政治化的行為。」

在嚴家蓉做完相關表述後，國際奧委會發言人亞當斯立即受到一名外籍記者提出質疑，表示將奧運會「政治化」，因為她提出中國對台灣的立場。但亞當斯選擇回避了這個問題。他說：「世界上對各種事情都有看法，但我們的工作是確保奧運會的舉行。」

此外，當另一名記者問到出席週四記者會的北京冬奧志願者魏伊寧是否知道彭帥是何人時，魏伊寧只簡短的表示：「不好意思，我的確不太了解。」

而當一名記者問國際奧委會旗下的產品是否涉及來自新疆的產品時，國際奧委會發言人亞當斯強調，國際奧委會針對盡職調查所做的報告顯示，北京冬奧並無來自新疆的產品，產品中也沒有來自新疆的原料。

北京冬奧組委新聞發言人嚴家蓉先表示，新疆相關問題與冬奧無關，但她認為仍有必要做出快速回應。她重申：「所謂的新疆強迫勞動的問題，是一些別有用心的勢力編造的謊言，相關部門已經用大量的事實多次予以批駁，我們反對把體育政治化的行為。」

此外，根據美聯社報導，連續兩天在北京冬奧的每日新聞發佈會上，有一名日本記者聲稱，她被北京冬奧組委會的工作人員阻止向一名來自香港的高山滑雪運動員提問。嚴家蓉表示，《奧林匹克憲章》確保運動員在會場采訪區有表達意見的權利，而北京的組織者也「保障所有運動員的言論自由」。

事實上，在北京冬奧舉辦的期間，與新疆與中國網球明星彭帥安危相關的問題，便多次在記者會上被提及，不過週四北京冬奧組委罕見地針對這些敏感問題做出了直接的回應。

北京冬奧組委會的回應，也遭到人權團體批評。人權觀察的資深中國研究員王亞秋在該組織週五（18日）發佈的一份新的聲明中表示：「在整個北京奧運會期間，中國政府的所有侵權行為都在繼續，無論是新疆的反人類罪還是奧運村的審查制度。國際奧委會及其企業伙伴通過保持沉默，成為北京在全球觀眾面前用體育來洗白人權侵犯的同謀。」

(美聯社、衛報)

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