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香港疫情嚴峻 譚耀宗：特首選舉將延期

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港的大陸全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗。圖／香港中通社
香港的大陸全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗。圖／香港中通社

香港第五波疫情十分嚴峻，特首選舉恐將延期。大陸全國人大常委譚耀宗說，根據中共總書記習近平日前針對香港疫情發出的「重要指示精神」，目前穩控疫情是頭等大事，認為其他事項要讓路，行政長官選舉一定要延期，另行安排。

香港特首選舉將於3月底舉行，據香港電台報導，譚耀宗表示，有關建議絕非為其他有意參選人士打算，而是按整體大局出發。

至於特首選舉該延期到何時？譚耀宗認為，雖然得到大陸支援香港疫情工作，但並非能馬上扭轉局面，相信如果疫情管控至穩定狀態，未必要達致清零，選舉就可恢復，希望今年7月1日前可以解決。

譚耀宗說，這次涉及的情況，在法律等方面能夠處理，按大陸憲法及香港「基本法」依程序和規定進行。

香港特首 全國人大

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