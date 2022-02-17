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將全面開放商務客且縮短檢疫天數 商總：兩岸也應開放
許多國家決定解封，衛福部部長陳時中近日也表示，首波將開放商務客入境，採「全面開放」；未來入境檢疫天數可能從計畫的10天再縮短，但兩岸商務來往仍採嚴厲的隔離管控。商總理事長許舒博17日對此強調，兩岸應該和全球一樣，不需特殊待遇，也不要特殊看待，該開放還是要開放。
許舒博17日表示，台商對中國大陸出口依存度是46%，一個最大依存度的地方，給他不同的待遇，到底是不是重視經濟發展？他說，「大陸人的染疫狀況有比全世界嚴重嗎？全世界開放，兩岸為什麼不開放，沒道理啦，邏輯不通。」
許舒博強調，兩岸應和全世界一樣，「該怎麼做就怎麼做」，除非這個地方被列為重災區，但中國大陸未被列為重災區，對美國、英國等重災區開放，中國大陸卻不行，「很奇怪」，他認為，不需要特別待遇，也不需特殊看待，該開放還是開放，不需要太多的限制。
此外，針對國內觀光產業，他建議，應盡快開放旅客來台觀光，若旅客入境確診，輕症者只需在防疫旅館投藥，放了1千個人進來，還是能創造消費。
陸委會17日則發布書面回應對此表示，針對中國大陸、香港、澳門商務人士放寬入境，本會將配合指揮中心規畫，會同經濟部等機關共同討論，並根據國際疫情趨勢、國內疫情與防疫整體準備、中國大陸疫情風險與兩岸互動等因素研議，提供指揮中心納入整體邊境管制措施決策參考。
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