阿里「雲直播」引入邊緣雲技術 減少賽事現場人手需求

阿里巴巴集團攜手奧林匹克廣播服務公司（OBS）於北京冬奧，以先進雲端技術幫助奧運轉播提升效率及擴大轉播觸達範圍，為更多全球體育迷帶來創新、共融的觀賽體驗。

隨著更多遠距製作可透過雲端服務實現，加上全球疫情影響，冬季奧運的轉播與報導團隊規模已顯著縮減。與2018年平昌冬奧相比，持權轉播機構（RHB）在北京冬奧現場的工作人員減少了近40%。

這是RHB首次能夠於冬季奧運會期間經由公有雲基礎設施接收直播影像。該傳輸方式更靈活便捷，且成本遠低於其他傳輸方式。此外，藉助阿里巴巴的領先邊緣雲解決方案，全球的體育迷可從多個最佳角度觀賞比賽精彩瞬間，享受沉浸式觀賽體驗。

OBS首席執行官埃克薩科斯（Yiannis Exarchos）說：「雖然受到疫情影響，但透過與阿里雲合作，得以不斷革新奧運轉播方式。奧林匹克轉播雲是一項深刻技術變革，它不僅讓轉播機構的效率得到前所未有的提升，並將精彩的奧運賽事順暢地傳播給更多觀眾。」

北京冬奧期間，超過20家轉播機構使用「雲直播」（Live Cloud） 服務經由奧林匹克轉播雲（OBS Cloud） 接收奧運會超高解析度（UHD）或高解析度（HD）的多邊直播訊號。這也是奧運轉播中首次以創新尖端技術支持直播內容全球分發，突破性可媲美以往專用電訊線路和衛星傳輸等傳統解決方案。

因具備低延遲及高性能的優勢，雲上內容傳輸較其他傳輸方式展現出更強的延展性、靈活性，更具成本效益，大大提升轉播機構輸出內容的能力。雲計算的穩定性、彈性及全球靈活部署亦充分保證了內容播放的品質，即便在最熱門賽事直播需求急增的情況下，亦能保持播放畫質。

阿里雲智能國際總經理袁千表示，直播內容的雲上傳輸為無法親身前往北京冬奧現場、或無法在當地進行大量基礎設施前期投資的轉播機構帶來極大的幫助。雲端技術不僅能助轉播機構減省成本，希望隨著更多RHB可以輕鬆獲得及選取賽事實況影像，冬季奧運會能觸達更廣的觀眾群，令更多全球體育迷共享奧運精彩。

為帶來更生動和更具吸引力的北京冬奧觀賽體驗，OBS與阿里巴巴部署了多鏡頭重播系統以提供逐格慢動作重播。這是奧運會首次以雲上作業支持此類重播，透過在比賽場地策略性部署不同角度的鏡頭，為全球體育迷締造更身臨其境的觀賽體驗。