陸疾控專家：英美醫療衛生全球最強、防疫糟 值得思考

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友最近談到英美兩個發達國家在疫情中的表現時指出，美國無論在經濟、科技還是公共衛生、生物醫學等方面都是全球最強，但應對疫情的表現卻也最糟糕，美國累計確診病例占全球70億人口中確診病例總數的40%。這些國家科技實力這麼強大，為什麼疫情防控效果不好？「怪現象」值得人們思考。

中國青年報報導，吳尊友15日在中國人民大學重陽金融研究院主辦的「新冠將逝 大國何為」論壇上談到了英美兩個發達國家在疫情中的表現。他表示，近兩個世紀以來，英國在全球公共衛生領域一直處於領先地位，但現在，無論在歐洲還是在全球，英國都是疫情最嚴重的國家之一。自去年6月之後，英國單日新增病例一直在5萬左右，Omicron來襲後更是一度突破20萬。

美國無論在經濟、科技還是公共衛生、生物醫學方面都是全球最強，應對疫情的情況卻也最糟糕。美國總人口數3億多，累計確診病例卻占全球70億人口中確診病例總數的40%。「這些國家科技實力這麼強大，為什麼疫情防控效果不好？」這個「怪現象」值得人們思考。

另一方面，頂級醫學期刊「柳葉刀」（刺胳針）1月19日發表的一篇文章指出，新冠大流行將在今年結束，今年3月將是一個關鍵拐點。對此，吳尊友認為，這個依據不是很充分，「從目前日本、韓國和香港等國家、地區的疫情形勢來看，終止新冠流行可能不像一些人想像得那麼簡單。」

他提到，自疫情發生以來，新冠病毒已經產生了幾次重大變異，其傳播力和致病性都有明顯改變；新毒株的出現周期是4到8個月。吳尊友據此推測，今年4月到8月之間，可能還會出現新的變種毒株，並導致新一輪流行。

另一個事實是，當Omicron變種毒株席捲全球時，全球平均疫苗接種率已達到60%以上，歐洲國家達到70%以上。在已經實現較高群體免疫水準的情況下，Omicron變種毒株仍然造成了大規模的流行和死亡。吳尊友說：「從流行病學的角度來說，目前也不支持『第四波疫情就是最後一波疫情』的觀點。」

不過，吳尊友認為，對新冠流行的終止還是要保持謹慎樂觀──既不能不樂觀，也不能過於樂觀。雖然沒有單一的技術措施可以控制住疫情，但新冠防控的技術措施都已經具備。