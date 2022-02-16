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中緬邊境傳奇人物「果敢王」彭家聲 94歲人生今謝幕

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
「果敢王」彭家聲。圖／網易新聞
「果敢王」彭家聲。圖／網易新聞

緬北與雲南接壤的「果敢」族，至今仍是說中文的漢族後裔、難以融入緬甸的無國籍人士。有「果敢王」稱號，一生率領部族與緬甸政府軍武裝作戰的彭家聲，果敢民族之聲今（16）日發布證實，彭家聲因病在勐拉家中去世，享年94歲。

果敢從東漢時期就是中國領土，但清廷在1897年中英簽訂《續議緬甸條約》被劃歸英屬印度，1960年中緬兩國政府正式簽訂《中緬邊界條約》後，果敢被正式劃為緬甸國土，但緬甸不給漢族發身份證，對漢族和緬甸人實行區別對待，多年積怨下，趁緬甸內部政治動亂，彭家聲組織游擊隊，成立了民族民主同盟軍和緬甸政府抗爭，最終達成協議，同意果敢為緬甸的高度自治區，彭家聲為自治區主席。

彭家聲成為傳奇人物，與國民黨也有淵源，陸媒壹讀報導，國民黨在國共戰敗後很多人都跑到了台灣，也有一部分人留在了緬甸等地。給彭家聲講課的國民黨軍官很多都是黃埔軍校畢業的，他們的軍事理論基礎都十分紮實。彭家聲學到了許多，這段學習的經歷對他以後的軍事生涯起到了很大的作用。後來彭家聲的大兒子也曾旅居台灣。

在滇緬邊境一生戎馬，有人說他是豪傑，也有人說他是毒梟；為了生存作戰，彭家聲不惜繼坤沙、羅興漢之後新崛起的一代毒王，但他卻是果敢提出禁毒主張的第一人。如今彭家聲 94歲人生謝幕，也象徵一個傳奇時代的結束。

緬北與雲南接壤的「果敢」族，至今仍是說中文的漢族後裔。圖／微博紅袍螢火蟲
緬北與雲南接壤的「果敢」族，至今仍是說中文的漢族後裔。圖／微博紅袍螢火蟲

緬甸 國民黨 自治區

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