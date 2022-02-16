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習近平對話馬克宏 談烏克蘭問題應「政治解決」
大陸國家主席習近平16日下午，與法國總統馬克宏通電話。據新華社報導，雙方在對話中達成多項重要共識，包括農業、綠色製造、跨境支付、航空、市場、戰略對話合作等，習近平並對烏克蘭局勢表示，有關各方應該堅持政治解決的大方向，充分利用多邊平台，透過對話協商尋求問題的全面解決。
習近平、馬克宏雙方在通話中，首先提及北京冬奧會圓滿舉辦，接著由習近平細數2021年，中法雙邊關係發展成果，並指中方願和法方一起，推動中歐領導人會晤成功舉行，共同辦好新一輪戰略、經貿、綠色、數字、人文高層對話，推進中歐投資協定批准生效進程，切實惠及雙方人民。
報導稱，馬克宏回應，當前國際形勢充滿緊張動盪，在此背景下，法方更加希望同中方深化全面戰略夥伴關係。他說，希望歐中投資協定批准生效取得進展。
新華社報導，兩國元首就下階段雙邊合作達成多項重要共識：一，推動農業科技和地方優勢農業產業合作儘早落地；二，深化中法「綠色製造合作夥伴」倡議；三，支持更多法國銀行和金融基礎設施接入人民幣跨境支付系統。
第四，雙方就支持兩國航空企業以多種形式深化合作，推進飛機相互適航認證達成共識；五，加快落實第三方市場合作第四批示範項目清單；六，儘早舉行中法戰略對話空間分組會議、網路分組會議，開展極地、海洋對話，加强兩軍各層級對話交流。
報導稱，馬克宏還在對話中，介紹他對當前烏克蘭局勢的看法。習近平則強調，有關各方應該堅持政治解決的大方向，充分利用包括諾曼底機制在內的多邊平台，透過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。
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