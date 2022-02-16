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談俄烏局勢 陸外交部：奉勸停止發表加劇緊張的言論

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新網
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新網

面對近日烏克蘭局勢，澳洲總理莫里森15日批評中方在烏克蘭問題上的立場，呼籲中國大陸譴責俄羅斯北約秘書長斯托爾滕貝格也表示，中俄關係走近威脅北約安全。對此，陸外交部發言人汪文斌回應，中俄雙方始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國的基礎上發展長期睦鄰友好和互利合作關係。他並呼籲有關方停止發表加劇局勢緊張的言論。

汪文斌指出，中俄雙方始終堅持在「不結盟、不對抗、不針對第三國」的基礎上發展長期睦鄰友好和互利合作關係，始終堅持以構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係為目標，為促進國際和地區和平與發展作出的貢獻有目共睹，毋庸置疑。

汪文斌說，世界上誰是真正的麻煩製造者，誰是真正的安全威脅者，國際社會看得十分清楚。任何自私自利、嫁禍他人的做法，不僅會對本國和本國人民造成傷害，而且會給世界各國人民帶來傷害。不僅世界正義的力量不會答應，也終將被時代潮流所拋棄。

汪文斌表示，「我們奉勸有關方停止發表加劇局勢緊張的言論，這種靠鼓吹對抗、散布虛假訊息謀取政治私利的做法是不道德的，也是十分危險的。」

汪文斌 烏克蘭 北約 俄羅斯 外交部 澳洲 莫里森

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