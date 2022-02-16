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銜接「雙減」 北京擬禁止學齡前兒童培訓APP

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
雙減政策要求減輕作業負擔與校外培訓。圖為浙江台州臨海上盤鎮的學生們在象棋課上練習技藝。圖／中新社
雙減政策要求減輕作業負擔與校外培訓。圖為浙江台州臨海上盤鎮的學生們在象棋課上練習技藝。圖／中新社

為落實教育「雙減」政策（減輕作業負擔、減輕校外培訓），特別是加強互聯網應用程式（App）管理的銜接。據陸媒《21世紀經濟報導》16日消息，北京市教委近日發布《關於進一步做好教育移動互聯網應用程序備案及管理工作的通知》(徵求意見稿)，其中規定，面向學齡前兒童培訓的教育移動應用一律停止運行。

意見稿規定，非學科培訓類教育App不得提供和傳播「拍照搜題」等惰化中小學生思維能力、影響學生獨立思考、違背教育教學規律的不良學習方法。

這份通知還規定，不得利用直播功能開展學科類培訓，平台類的App不得為非合規機構利用直播功能提供開展學科類培訓服務。

此外，意見稿也針對App業者進行規範。比如教育App提供者應健全訊息內容審核管理機制、建立完善的帳號管理、制定並公開管理規則與平台公約、設置醒目且便捷的投訴舉報入口，並有健全的舉報反饋機制等。

據了解，陸教育部辦公廳於去年12月印發對加強教育App管理推動與「雙減」政策銜接提出明確要求。該通知指出，對於提供和傳播「拍照搜題」等惰化學生思維能力的不良學習方法的作業 App，暫時下線。在整改後且經過省級教育行政部門審核後，才能恢復備案。通知也明確，不再受理學前線上培訓App備案申請，已備案的相關App予以撤銷。

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