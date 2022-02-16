聽新聞
test
0:00 / 0:00
銜接「雙減」 北京擬禁止學齡前兒童培訓APP
為落實教育「雙減」政策（減輕作業負擔、減輕校外培訓），特別是加強互聯網應用程式（App）管理的銜接。據陸媒《21世紀經濟報導》16日消息，北京市教委近日發布《關於進一步做好教育移動互聯網應用程序備案及管理工作的通知》(徵求意見稿)，其中規定，面向學齡前兒童培訓的教育移動應用一律停止運行。
意見稿規定，非學科培訓類教育App不得提供和傳播「拍照搜題」等惰化中小學生思維能力、影響學生獨立思考、違背教育教學規律的不良學習方法。
這份通知還規定，不得利用直播功能開展學科類培訓，平台類的App不得為非合規機構利用直播功能提供開展學科類培訓服務。
此外，意見稿也針對App業者進行規範。比如教育App提供者應健全訊息內容審核管理機制、建立完善的帳號管理、制定並公開管理規則與平台公約、設置醒目且便捷的投訴舉報入口，並有健全的舉報反饋機制等。
據了解，陸教育部辦公廳於去年12月印發對加強教育App管理推動與「雙減」政策銜接提出明確要求。該通知指出，對於提供和傳播「拍照搜題」等惰化學生思維能力的不良學習方法的作業 App，暫時下線。在整改後且經過省級教育行政部門審核後，才能恢復備案。通知也明確，不再受理學前線上培訓App備案申請，已備案的相關App予以撤銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言