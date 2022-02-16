香港疫情失控 習近平要求港府負起責任盡快控制住疫情

香港新冠肺炎疫情失控，醫療系統瀕臨崩潰，讓中國大陸國家主席習近平也忍不住開口說話了。香港大公報16日頭版報導稱，「香港第五波新冠肺炎疫情牽動着習近平總書記的心」，於近日透過分管港澳事務的中國大陸國務院副總理韓正向香港特區行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注。

習近平強調，香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中國大陸中央各有關部門和地方也要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。

香港昨天再新增1,619例新冠確診，初步確診數更高達5,400例。香港當前爆發的第五波疫情，迄今累計確診病例數已逾1.4萬例，超過前四波疫情的總和。

香港文匯報表示，香港各區公立醫療系統已瀕臨崩潰，連日來大批確診者無法入院治療，只能滯留社區，有的病患在急診室等候數日也等不到病房。香港文匯報記者15日直擊明愛醫院及博愛醫院人滿為患的景象，院方只能在空地設置臨時病床安置患者。

大公報指出，韓正要求香港特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中共中央有關部門和廣東省抓緊解決香港特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

中共中央還決定，成立由中國大陸國務院港澳辦和國家衞健委領銜，中共中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

報導稱，廣東省委省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。