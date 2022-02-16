快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港疫情失控 習近平要求港府負起責任盡快控制住疫情

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港新冠肺炎疫情失控，醫療系統瀕臨崩潰。因醫院病床已經超載，明愛醫院急診室外，大批病患只能被暫時安置在院外空地的臨時病床。歐新社
香港新冠肺炎疫情失控，醫療系統瀕臨崩潰。因醫院病床已經超載，明愛醫院急診室外，大批病患只能被暫時安置在院外空地的臨時病床。歐新社

香港新冠肺炎疫情失控，醫療系統瀕臨崩潰，讓中國大陸國家主席習近平也忍不住開口說話了。香港大公報16日頭版報導稱，「香港第五波新冠肺炎疫情牽動着習近平總書記的心」，於近日透過分管港澳事務的中國大陸國務院副總理韓正向香港特區行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注。

習近平強調，香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中國大陸中央各有關部門和地方也要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。

香港昨天再新增1,619例新冠確診，初步確診數更高達5,400例。香港當前爆發的第五波疫情，迄今累計確診病例數已逾1.4萬例，超過前四波疫情的總和。

香港文匯報表示，香港各區公立醫療系統已瀕臨崩潰，連日來大批確診者無法入院治療，只能滯留社區，有的病患在急診室等候數日也等不到病房。香港文匯報記者15日直擊明愛醫院及博愛醫院人滿為患的景象，院方只能在空地設置臨時病床安置患者。

大公報指出，韓正要求香港特區政府和各有關方面堅決貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中共中央有關部門和廣東省抓緊解決香港特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

中共中央還決定，成立由中國大陸國務院港澳辦和國家衞健委領銜，中共中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

報導稱，廣東省委省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。

香港 疫情 習近平

延伸閱讀

習近平：運用法治手段開展國際鬥爭 加強涉外領域立法

反對中共專制？中國人「沉默大多數」的深層恐懼逐漸浮現

美議員提「制裁中共法」 對象包括習近平

NBA／被火箭放棄前 費里登上傳動畫諷習近平殘虐刑求

相關新聞

英國首相微博發文喊話普亭對話 遭譏是向北京告狀

英國首相強生時隔三個月，元宵節當天又在微博發文，而這次發文訴求的對象竟是俄羅斯總統普亭。微博帳號《英國首相》寫道：「我們...

香港疫情失控 習近平要求港府負起責任盡快控制住疫情

香港新冠肺炎疫情失控，醫療系統瀕臨崩潰，讓中國大陸國家主席習近平也忍不住開口說話了。香港大公報16日頭版報導稱，「香港第五波...

陸媒點名「暗獨」藍委 朱立倫籲節制

大陸全國政協機關報「人民政協報」發文指國民黨立委林為洲和陳以信是「暗獨」人士，藍營裡有一批像林為洲、陳以信這樣的公開勾結...

反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」 習近平：加強涉外立法

最新一期「求是」雜誌今天（十六日）刊出中共總書記習近平的文章，文章強調要「用法治手段展開國際鬥爭」，加強涉外領域立法，進...

美議員想扣下大熊貓幼崽 環時：政客連中國熊貓都怕

北京冬奧賽事火熱舉行，以大熊貓為原型的吉祥物「冰墩墩」更是火出了圈。美共和黨議員拋出議案，阻止在美國出生的大熊貓幼崽回到...

紐約時報：習近平任期不定 接班人難安排

今年底的中共20大，總書記習近平打破慣例連任第3屆雖成定局，但接班人問題也引發關注。分析指出，擅權謀的習近平不急於選定接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。