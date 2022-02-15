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中共批美「印太戰略」玩火 陸委會：對岸無權干涉

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照片

美國政府日前公布「美國印太戰略」報告，誓言確保台灣海峽和平與穩定，支持台灣自衛能力，遭中共外交部、大陸國台辦抨擊是玩火、居心不良。對此，大陸委員會15日傍晚聲明，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國、不是其內政，對岸無權干涉置喙。

陸委會首先表示，美國「印太戰略」重申對台承諾、支持台灣自我防禦能力等，有助推進印太地區的和平穩定，我政府表達歡迎。

陸委會認為，台海和平是維繫「自由開放的印太區域」之關鍵所在，台灣作為地區重要夥伴，捍衛民主自由及遏阻對岸的各種脅迫挑釁，深化和美國等理念相近國家合作，為區域和平繁榮擴大利基。

對於中共當局的抨擊，陸委會聲明指出，中共對外強勢擴張是破壞台海現狀及威脅區域穩定的最大根源，已引發國際社會高度關切與反制。陸委會說，我們反對中共國台辦、外交部等對於印太戰略及對台錯誤的主張；「中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國、不是其內政，對岸更無權干涉置喙。」

陸委會重申，我政府維持兩岸和平穩定立場不變，也絕不會在壓力下，接受北京當局違反台灣人民意志的任何主張。

美國政府發表「美國印太戰略」報告，指出將向印太地區包括台灣投入更多防衛、外交、發展與對外援助資源，以抗衡試圖在印太建立勢力範圍的中國大陸，打造自由與開放的印太。

大陸外交部抨擊，此舉居心不良、冷戰思維，將給亞太地區帶來分裂和動盪；國台辦則說，台灣的前途必須由全體中國人民共同決定，促美勿在台灣問題玩火，民進黨當局謀獨將失敗。

美國 陸委會 中共

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