快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談烏克蘭局勢 陸：渲染炒作戰爭不是負責任行為

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／澎湃新聞
大陸外交部發言人汪文斌。圖／澎湃新聞

對於近日國際社會紛傳烏克蘭局勢不穩，美方認為俄羅斯將在近日出兵烏克蘭，造成全球市場與社會人心惶惶。對此，大陸外交部發言人汪文斌於15日回應表示，在當前形勢下炒作戰爭不是一種負責任的行為。

對於烏克蘭局勢，多個西方國家呼籲公民撤離，拜登甚至表示烏克蘭局勢快失控，美方評估近日俄羅斯可能出兵烏克蘭。與此同時，七大工業團（G7）財長14日發布聲明稱，準備對俄羅斯實施經濟和金融制裁，增添烏克蘭的緊張程度。

對此，汪文斌強調，當前形勢下，渲染炒作戰爭不是負責任的行為，鼓吹集團對抗是重走冷戰老路。各方應為政治解決烏克蘭危機創造條件。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的，各方應執行《新明斯克協議》，通過對話和談判解決危機。

此外，對於G7財長準備制裁俄羅斯一事，汪文斌表示，中方一貫反對在國際關係中動輒使用單邊制裁或以制裁相威脅。當前形勢下，單邊制裁只會加劇分裂和對抗。中方呼籲各方保持理性，通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決，不要做刺激局勢緊張、渲染炒作危機的事情。

烏克蘭 俄羅斯 汪文斌

延伸閱讀

川普控柯林頓付錢想「駭」他 轟媒體漠視通俄門新發現

美頻放戰爭消息傷烏克蘭經濟 烏總統不悅

若俄烏戰爭爆發 能源專家：油價必飆破每桶2788元

美國硬要開戰 實為保衛美元霸權？

相關新聞

習近平：運用法治手段開展國際鬥爭 加強涉外領域立法

新一期《求是》雜誌於16日出版，據央視新聞消息，這次內容將發表中共中央總書記習近平的重要文章《堅持走中國特色社會主義法治...

中共批美「印太戰略」玩火 陸委會：對岸無權干涉

美國政府日前公布「美國印太戰略」報告，誓言確保台灣海峽和平與穩定，支持台灣自衛能力，遭中共外交部、大陸國台辦抨擊是玩火、...

談烏克蘭局勢 陸：渲染炒作戰爭不是負責任行為

對於近日國際社會紛傳烏克蘭局勢不穩，美方認為俄羅斯將在近日出兵烏克蘭，造成全球市場與社會人心惶惶。對此，大陸外交部發言人...

葉劉淑儀、梁振英準備就緒 香港特首戰只欠「北風」

香港特首選舉提名20日展開，至今未見重量級人士宣布參選，成為本屆選戰奇景。據悉，各路人馬暗地裡已準備就緒，至少兩名潛在參...

陸媒指國民黨立委是暗獨 綠委：按這標準全都台獨

中國官媒「人民政協報」點名陳以信、林為洲是國民黨內「暗獨勢力」，民進黨立委陳亭妃指出，「中國真的是太誇張，如果依照中國的...

是否參選連任特首？ 林鄭：不排除任何可能性

香港行政長官林鄭月娥今天被問到新冠疫情下的特首選舉安排，以及她本人會否參選。林鄭月娥回應表示，特首選舉安排仍然是一樣，本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。