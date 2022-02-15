談烏克蘭局勢 陸：渲染炒作戰爭不是負責任行為

對於近日國際社會紛傳烏克蘭局勢不穩，美方認為俄羅斯將在近日出兵烏克蘭，造成全球市場與社會人心惶惶。對此，大陸外交部發言人汪文斌於15日回應表示，在當前形勢下炒作戰爭不是一種負責任的行為。

對於烏克蘭局勢，多個西方國家呼籲公民撤離，拜登甚至表示烏克蘭局勢快失控，美方評估近日俄羅斯可能出兵烏克蘭。與此同時，七大工業團（G7）財長14日發布聲明稱，準備對俄羅斯實施經濟和金融制裁，增添烏克蘭的緊張程度。

對此，汪文斌強調，當前形勢下，渲染炒作戰爭不是負責任的行為，鼓吹集團對抗是重走冷戰老路。各方應為政治解決烏克蘭危機創造條件。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的，各方應執行《新明斯克協議》，通過對話和談判解決危機。

此外，對於G7財長準備制裁俄羅斯一事，汪文斌表示，中方一貫反對在國際關係中動輒使用單邊制裁或以制裁相威脅。當前形勢下，單邊制裁只會加劇分裂和對抗。中方呼籲各方保持理性，通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決，不要做刺激局勢緊張、渲染炒作危機的事情。