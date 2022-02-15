聽新聞
test
0:00 / 0:00
是否參選連任特首？ 林鄭：不排除任何可能性
香港行政長官林鄭月娥今天被問到新冠疫情下的特首選舉安排，以及她本人會否參選。林鄭月娥回應表示，特首選舉安排仍然是一樣，本月20日提名期開始，3月27日投票，而她「不會排除任何可能性」。
綜合港媒報導，林鄭月娥並強調，由於疫情嚴重，擴散速度快，因此要持續檢討防疫措施，尋求更多協助，她「不會排除任何可能性」。她又說，目前唯一的任務是領導政府，呼籲市民支持共同對抗疫情。
林鄭月娥並稱，沒有計劃大規模封城。
她在出席行政會議前說，新冠疫情以來，部分國家地方封城，但有不同方式，香港要找出自己的方法，而現時的抗疫措施仍然有效。她說，雖然第五波疫情超出應付能力，但特區政府即時作出反應，同時有大陸中央支持，因此沒有計劃大規模封城。
林鄭又說，儘管目前的檢測輪候時間縮短，但每日的檢測量仍有20萬次，區域性的圍封是為了檢測，當局正在提升檢測能力，達致早發現，加上大陸中央協助，可以更廣泛做好病毒檢測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言