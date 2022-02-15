陸學者：把烏克蘭和台灣相提並論 是設下話語陷阱

烏克蘭危機升溫，輿論不時有將烏克蘭與台灣處境相比較的觀點，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建在陸媒發表署名文章認為，把台灣與烏克蘭相聯繫，是設下話語陷阱。

崔洪建在大陸環球時報發表評論指，美俄歐三方深涉其中的烏克蘭危機成了眼下最大的地緣政治熱點，與此同時，它也成為一些人想像力過於豐富的是非之地，其中之一就是將烏克蘭危機與台灣問題相提並論。美國輿論和台灣民進黨當局是這種論點最賣力的鼓吹者。而他們將烏克蘭與台灣相提並論，隱藏著前提條件，實際上是設下「話語陷阱」。

他表示，部分美國政客和媒體將烏克蘭與台灣相聯繫的邏輯很簡單，仍然是試圖向國際社會兜售民主對抗專制的論調。他們宣稱，中俄正以相似的軍事手段威脅台灣和烏克蘭這兩個「民主國家」的生存，因此美國無論是夥同盟友與俄羅斯掰手腕（較勁或角力），還是糾集夥伴對中國搞圍堵，都具有「維護國際秩序、捍衛民主價值」的正當性。

崔洪建說，他們散布這種論調還有一些陰暗心理，擔心大陸會藉美俄在烏克蘭對峙之際「突然出手以武力收復台灣」，這無疑會讓美國在戰略棋盤上顧此失彼，既無法「保護烏克蘭」，也無力「協防台灣」。因此美國將烏克蘭與台灣相提並論，既有強烈意識形態宣傳動機，也有為預防歐亞同時生變、攪亂戰略布局而大造外交輿論的考慮。

他認為，民進黨當局關注烏克蘭局勢並「對號入座」，則更多是想看看美國對於「捍衛民主政權」的決心有多大，並藉此進一步向美國尋求保護。儘管此前美國從阿富汗的倉皇撤離已經讓「台獨」勢力受到了驚嚇，但最近台灣的一份民調仍顯示有超過50%的台灣民眾還相信美國會出兵救台。如果美國在烏克蘭問題上只是色厲內荏而最終棄之如敝屣，將不僅是「喀布爾時刻」的重演，更是美國在核心地區的戰略挫敗，「台獨」勢力想要繼續托庇於美國安全保護之下的迷夢將轉眼消散，台灣民眾對於外來勢力救台的認識將更接近真相，對於「統獨之間」的民心向背或將因此改觀。

崔洪建指出，美國被歐洲安全亂局扯住後腿、戰略資源調度左支右絀，在現實中的確對中國的戰略環境有利，但將烏克蘭與台灣相提並論不應成為中方看待戰略格局和解決台灣問題的出發點。

他認為，將烏克蘭與台灣相提並論隱藏著三個前提：一是將二者都作為所謂「民主國家」看待，二是將內政方式與外交手段混為一談，三是將烏克蘭和台灣都看作大國博弈的棋子。

崔洪建說，烏克蘭問題歸根結底是大國博弈背景下的外交和安全問題，即便有彼時克里米亞問題的複雜歷史經緯，也改變不了當前烏克蘭問題的性質。而統一台灣是不折不扣的中國內政問題，將兩者混為一談難免落入將台灣等同於「國家」的話語陷阱，這正是「台獨」勢力極力想要將台灣問題國際化並藉此正名的目標，也是美國拚命想插手進來把水攪渾的真正用意。

他還說，烏克蘭或許擺脫不了成為大國博弈棋子或棄子的命運，但台灣問題不能跟隨美國的戰略節奏也被改造成中美博弈的棋子，否則就會在實質上模糊台灣問題的內政性質、削弱大陸解決台灣問題的正當性和手段的多樣性。在台灣問題上，大陸依然要多管齊下剛柔並濟，確保國家統一大業平穩有序推進。