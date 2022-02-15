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被中共官媒點名暗獨 林為洲：稱中華民國就是台獨？

聯合報 / 記者周志豪鄭媁／台北即時報導
國民黨立委林為洲。本報資料照片
國民黨立委林為洲。本報資料照片

大陸官媒今天點名批評，國民黨立委林為洲是國民黨內「暗獨」代表。林上午質疑，中華民國是主權獨立國家，現在是台澎金馬，如果稱中華民國都要被稱為明獨、暗獨，那台灣大部分的人都叫台獨。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，沒有所謂獨派，只有本土派，相關點名很奇怪，不值得參考。

林為洲說，國人都希望兩岸之間維持和平關係，甚至可以共榮，但顯然最近不太平靜，中國大陸軍機擾台情況更嚴重，甚至逼近領空或疑似飛到東引，這些疑慮讓兩岸緊張，中國大陸也要負起很大的責任。

林為洲表示，將來兩岸怎麼處理要看兩岸，而在台灣方面，要看台灣2300萬人的民意與意志決定。

林為洲表示，他的立場很清楚，國家名稱是中華民國，將來兩岸如何處理，要看台灣民意，由2300萬人的意旨來決定兩岸未來要怎麼走。中華民國是主權獨立的國家，如果這樣也要叫台獨，「我想台灣大部分的人都是台獨。」

人民政協報14日報導宣稱，台灣有兩股反對與中國統一的勢力，一是民進黨公然標榜「台灣獨立」，另一則是表面「堅持一個中國」，實際上卻勾結美、日等反華勢力的國民黨頑固派。並點名立委林為洲、陳以信等國民黨人公開勾結國際反華勢力，暗地與民進黨合流，繼承李登輝的兩國論路線。

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