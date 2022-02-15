被中共官媒點名暗獨 陳以信：支持中華民國絕不是反華

大陸官媒點名批評，國民黨立委陳以信是國民黨內「暗獨」代表。陳上午回應，自己最支持中華民國，最反對的是台獨，支持中華民國絕不是反華。對於大陸官煤點名，陳說，「不予置評」。

陳以信提醒，民進黨政府最大失策所在就是單邊押寶美國，完全斷絕兩岸關係發展可能，反讓台灣陷入失衡危險當中；中共不應把尋求穩定平衡的作法當作反華，否則就會嚴重誤判。

陳以信表示，國民黨未來的路線，應該是親美與和陸兼顧，他呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定策略，幫中華民國找到永續發展方法，幫國民黨找到重新執政路徑。

人民政協報14日報導宣稱，台灣有兩股反對與中國統一的勢力，一是民進黨公然標榜「台灣獨立」，另一則是表面「堅持一個中國」，實際上卻勾結美、日等反華勢力的國民黨頑固派。並點名立委林為洲、陳以信等國民黨人公開勾結國際反華勢力，暗地與民進黨合流，繼承李登輝的兩國論路線。