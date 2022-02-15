美印太戰略挺台自衛 國台辦嗆：民進黨反華遏華必失敗

美國白宮11日公布「印度太平洋戰略」報告，指出將與區域夥伴合作維持台海穩定，包括支持台灣的自我防衛能力，以及威懾包括台海在內的軍事侵略行動。大陸國台辦14日對此強調「祖國統一是台灣前途所在、利益所系」，「民進黨當局勾連外部勢力謀『獨』挑釁，充當反華遏華棋子，必將失敗告終。」

報告稱，誓言對印太地區投注更多外交與安全資源，以對抗中國擴張勢力，同時將與區域夥伴合作維持台海穩定，包括支持台灣的自我防衛能力，與確保台灣能有和平決定未來的環境，以及威懾包括台海在內的軍事侵略行動。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光14日發布答記者問，馬曉光表示，「台灣是神聖領土不可分割的一部分，台灣的前途只能也必須由全體中國人民所決定，祖國統一是台灣前所在、利益所繫。」

他指出，「美方『印太戰略』在涉台問題上嚴重干涉中國內政，違背『一個中國』原則和國際關係基本準則，給台海和平穩定帶來損害，我們堅決反對。」

馬曉光強調，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報有關規定，不要在台灣問題上玩火，「民進黨當局勾連外部勢力謀『獨』挑釁，充當反華遏華旗子，必將以失敗告終。」