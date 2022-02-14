俄烏局勢緊張美擬撤離駐烏克蘭使館 陸外交部回應

俄羅斯與烏克蘭戰情緊繃，美國白宮警告，俄羅斯隨時可能侵略烏克蘭，外媒報導，美國下令將所有美國駐基輔大使館人員撤出烏克蘭。大陸外交部14日對此表示，中方密切關注烏克蘭局勢發展，中國駐烏克蘭使領館目前正常工作。

美聯社報導，俄羅斯入侵行動迫在眉睫，有美國官員透露，國務院預計當地時間12日早晨下令，所有駐基輔大使館的美國人員都必須離開烏克蘭，但可能有部分美國外交官被派往烏克蘭最西邊，靠近與北約（NATO）盟國波蘭的邊境地帶，確保美國在當地仍有外交力量。

對此，大陸外交部發言人汪文斌於14日的例行記者會上表示，中方密切關注烏克蘭局勢發展，中國駐烏克蘭使領館目前正常工作。中國駐烏克蘭使館已發布領事提醒，指導當地中國公民和機構密切關注烏局勢變化，增強安全防範意識。

汪文斌強調，中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和機構保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。