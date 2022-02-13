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穩糧食安全 李克強要求年產量1.3兆斤以上

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李克強要求確保今年糧食安全。新華社
大陸國務院總理李克強要求確保今年糧食安全。新華社

為確保糧食安全，中國大陸13日在山東召開「全國春季農業生產暨加強冬小麥田間管理工作會議」，國務院總理李克強指出，當前冬小麥苗情偏弱，促弱轉壯任務繁重，要做好病蟲害防控和極端天氣應對防範，力爭夏糧再獲豐收，確保全年糧食產量繼續保持在1.3兆斤以上。

據新華社報導，李克強在會上做出上述批示。李克強說，要加大農業生產扶持力度，保障農資生產供應、穩定農資價格，加強農業技術指導，保證春耕備播順利展開。

他表示，要穩定糧食播種面積，統籌肉蛋菜等「菜籃子」產品生產，加強耕地保護和高標準農田建設，深入實施種業振興行動，確保全年糧食產量繼續保持在1.3兆斤以上，確保糧食安全，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

大陸國務院副總理胡春華也在同場會議上表示，確保農業穩產增產、提高農業綜合生產能力，是農業生產必須始終「抓緊抓好」的大事要事。

胡春華表示，要強化農業科技支撐，深入實施種業振興行動，紮實推進農業關鍵核心技術攻關，加快健全符合農業特點的科研體系；同時，積極發展現代化設施種養、大力推進農業機械化。

李克強 食安

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