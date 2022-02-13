【專家之眼】毛澤東中間地帶論世界格局再現

中間地帶論是毛澤東在1946年首次提出，認為美蘇之間隔着歐、亞、非等國家構成的廣泛中間地帶，若美國要進攻蘇聯，必須要將這些中間地帶國家納入自己的勢力範圍，難度甚高，當時毛澤東是為了要與蘇聯交好。

1964年，由於中蘇關係惡化，毛澤東又將中間地帶分為亞、非、拉等落後國家，與歐洲、日本等先進國家兩部分。當時中國既反美又反蘇，因而主張必須加強同落後國家合作，並積拉攏先進國家，來營造社會主義建設的良好國際環境。其實，在冷戰期間中共對外政策主要是以中蘇關係的發展為依歸，但當前的角色與對象有些異動。

在此次北京冬奧開幕前一日，俄羅斯總統普京專程訪問中國參加開幕式，並與習近平主席簽署一份五千餘字的聯合聲明，雙方還宣布全球新秩序的來臨，直接挑戰西方國家國際安全與民主典範的國際秩序。

回顧2001年中俄之間的《友好條約》，其特色就是結伴不結盟，並充滿了崇高的理想與模糊的言辭。但如今這份新協議卻充分涵蓋了兩國的核心利益，雙方表示支持各自在台灣和烏克蘭的立場。雖然這不像北約的正式聯盟，但強調合作無禁區，反映了比以往更加細緻的團結，意味著在意識形態和軍事上並肩對抗西方，好似重回冷戰時期的對峙情勢，令西方國家甚為震驚。

除了安全之外，該宣言還承諾在太空、氣候變化、網路和人工智能等方面合作。在政治上，該文件聲稱世界上並非只有一種民主類型，中俄兩種威權統治形式都是成功的民主國家，表明雙方在21世紀世界秩序的願景一致。

與以往不同的是，中國不支持俄羅斯2008年與喬治亞開戰，也不承認俄羅斯2014年入侵烏克蘭與吞併克里米亞，但如今在烏克蘭問題上，普京第一次贏得了中國領導人的公開支持，雖然在聲明中未指明烏克蘭，主因中烏之間的經貿與軍購關係緊密所致。隨著中俄兩國與西方的關係惡化，該聲明使華盛頓及其盟友陷入困境，意即無論西方如何反擊俄羅斯，只會加強其與中國的合作。

由於中俄兩國都擁有否決聯合國任何決議的能力，並宣布反對北約進一步東擴，以及其他地區安全聯盟的形成，確實也形成對於西方國家的壓力。近年俄羅斯和中國已經進行了數十次聯合演習和軍事演習，涉及多達一萬多人的部隊，以磨練戰術和作戰能力，海軍行動還包括模擬奪島，遠程轟炸機在日本海和東海巡弋等。俄中兩個核武大國更加緊密的合作，可能會在軍事和外交上改變一些遊戲規則。雖然華盛頓一直在向北京施壓，比如在上個月布林肯和王毅的通話中，試圖讓中國在烏克蘭危機中保持中立，但現在好似適得其反。

由此可見，在此次中俄聯合聲明發布之後，當前中俄兩國與西方國家已形成上述中間地帶的兩極，而所有其他國家都位於其中。雖然歐洲國家多與美國結盟，但是中國巨大的市場吸引力，確實也難以消除雙方的合作空間，這也與上述中間地帶的二分相似，因而中間地帶世界新格局的2.0版儼然成形。故所有處於中間地帶的國家是逢源還是碰壁，端視外來的壓力與各自的選擇。