新的一年的兩岸關係？ 陸委會：強化交流秩序

對於新的一年的兩岸關係，陸委會發言人邱垂正今日表示，對於未來兩岸健康交流互動的可能性，陸委會將審酌情勢發展，強化交流秩序的維護與管理、風險防範管控，以保障台灣整體利益。

邱垂正在農曆年後第一場例行記者會上作上述表示。他強調，台海情勢攸關印太局勢的安全繁榮，中共當局必須承擔更多責任；呼籲北京當局認真面對蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，以及我方「四個堅持」的基本立場，放棄對台打壓威嚇、統戰分化的僵化思維及負面作為，正視兩岸現實及台灣民意，為兩岸良性互動創造條件。

對於近期藝人如蕭敬騰、方芳、陳竹音，以及體育選手黃郁婷的「挺中」言論，有評論指出，這是對台認知作戰，是中共二十大前的促統開場。

邱垂正表示，這些統戰老梗，內容千篇一律，毫無新意可言，只會讓台灣民眾更加反感。呼籲國人從事兩岸交流，相關言行要考量台灣社會觀感，不應該配合中共進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，成為中共的統戰宣傳樣板。

對於陳竹音宣稱要「放棄健保入籍大陸」，邱垂正說，尊重其對身分的選擇，主管機關也會依法註銷其台灣戶籍。

除了藝人與體育選手，國民黨前主席洪秀柱近期赴陸與大陸全國政協主席汪洋會面，汪洋還提及「民主協商」，邱垂正形容，中共藉由主辦冬奧進行統戰宣傳工作，透過與相關我方人士互動，倡議其錯誤的「一中原則」，以及欺騙本質的「民主協商」，企圖達成一國兩制「台灣方案」目標，我方堅決反對。

邱垂正表示，中共所謂「民主協商」即是消滅中華民國台灣的民主協商，呼籲各界進行兩岸交流，要遵守相關規範，切勿參與對岸民主協商。依照《兩岸關係條例》規定，台灣人民赴中國大陸不得從事妨礙國家安全與利益的活動，提醒國人赴陸交流要遵守規範，維護國家整體利益。