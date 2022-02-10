快訊

汐止手搖店女員工確診 同事有症狀快篩陽性追南部足跡

公教年改來了 明年7月新進公務員強制提撥率為15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新的一年的兩岸關係？ 陸委會：強化交流秩序

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供

對於新的一年的兩岸關係，陸委會發言人邱垂正今日表示，對於未來兩岸健康交流互動的可能性，陸委會將審酌情勢發展，強化交流秩序的維護與管理、風險防範管控，以保障台灣整體利益。

邱垂正在農曆年後第一場例行記者會上作上述表示。他強調，台海情勢攸關印太局勢的安全繁榮，中共當局必須承擔更多責任；呼籲北京當局認真面對蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，以及我方「四個堅持」的基本立場，放棄對台打壓威嚇、統戰分化的僵化思維及負面作為，正視兩岸現實及台灣民意，為兩岸良性互動創造條件。

對於近期藝人如蕭敬騰、方芳、陳竹音，以及體育選手黃郁婷的「挺中」言論，有評論指出，這是對台認知作戰，是中共二十大前的促統開場。

邱垂正表示，這些統戰老梗，內容千篇一律，毫無新意可言，只會讓台灣民眾更加反感。呼籲國人從事兩岸交流，相關言行要考量台灣社會觀感，不應該配合中共進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，成為中共的統戰宣傳樣板。

對於陳竹音宣稱要「放棄健保入籍大陸」，邱垂正說，尊重其對身分的選擇，主管機關也會依法註銷其台灣戶籍。

除了藝人與體育選手，國民黨前主席洪秀柱近期赴陸與大陸全國政協主席汪洋會面，汪洋還提及「民主協商」，邱垂正形容，中共藉由主辦冬奧進行統戰宣傳工作，透過與相關我方人士互動，倡議其錯誤的「一中原則」，以及欺騙本質的「民主協商」，企圖達成一國兩制「台灣方案」目標，我方堅決反對。

邱垂正表示，中共所謂「民主協商」即是消滅中華民國台灣的民主協商，呼籲各界進行兩岸交流，要遵守相關規範，切勿參與對岸民主協商。依照《兩岸關係條例》規定，台灣人民赴中國大陸不得從事妨礙國家安全與利益的活動，提醒國人赴陸交流要遵守規範，維護國家整體利益。

邱垂正 中共 陸委會

延伸閱讀

黃郁婷穿中國隊服風波未停 黃捷批：她傷透高雄人的心

冬奧／ 黃郁婷穿中國隊服激出破10萬聲量！沒奪牌網友反應兩極

冬奧／競速滑冰1500公尺排第26 黃郁婷：還可以

冬奧／感受到觀眾熱情 黃郁婷：就像在主場作戰

相關新聞

大陸海關暫停接受 自9日後啟運的立陶宛牛肉進口申報

大陸海關總署最新決定，暫停接受自2月9日後（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報。

大陸廣電總局：嚴肅處理偷逃稅、陰陽合約問題

中國大陸整肅娛樂圈力度將進一步加大。據大陸國家廣電總局10日發布《「十四五」中國電視劇發展規劃》點名，要嚴肅處理有偷逃稅...

陸學者倡訂定《統一法》 陸委會：非智也非巧

大陸著名涉台學者、上海東亞研究所前所長章念馳指出，大陸對台工作的當務之急是要好好建立一部「統一法」，講清楚怎麼「和統」與...

新的一年的兩岸關係？ 陸委會：強化交流秩序

對於新的一年的兩岸關係，陸委會發言人邱垂正今日表示，對於未來兩岸健康交流互動的可能性，陸委會將審酌情勢發展，強化交流秩序...

虎年被捕的71歲高齡金融虎被批：頂風作案、寡廉鮮恥

中共最高檢10日發布，71歲的中國銀行業監督管理委員會前黨委委員、副主席蔡鄂生被捕。《政知君》報導，今年1月24日，蔡鄂...

擴大影響力 中國加強推動中亞項目

中亞五國領導人這次全部出席了北京冬奧開幕式，並分別會晤了中國國家主席習近平。中國準備從中亞採購更多天然氣以及農產品，習近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。