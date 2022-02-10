虎年被捕的71歲高齡金融虎被批：頂風作案、寡廉鮮恥

中共最高檢10日發布，71歲的中國銀行業監督管理委員會前黨委委員、副主席蔡鄂生被捕。《政知君》報導，今年1月24日，蔡鄂生被「雙開」，中共中紀委通報稱其奢靡腐化、寡廉鮮恥、目無法紀、退而不休、頂風作案等。

通報中提到，他搞兩面派、做兩面人，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重汙染金融領域政治生態；多次違規出入私人會所；大搞權色、錢色交易；利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

最高檢稱，蔡鄂生涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪對蔡鄂生作出逮捕決定。

在2021年，被查時超過70歲的老虎共有3人，除蔡鄂生之外，還有遼寧省政協前副主席李文喜、北京師範大學黨委前書記劉川生。