國際奧會授權冰墩墩NFT盲盒將開售 一個2,780元

北京冬奧吉祥物冰墩墩，近期熱門程度可說是超過谷愛凌，引發一系列周邊產品搶購潮，nWayPlay在社交平台表示，國際奧會官方授權冰墩墩數位盲盒（NFT）將於12日凌晨1時發售，總數為500個，每個99美元（新台幣2,780元），每人限購5個。

新浪財經報導，據官網介紹，史詩級盲盒（Epic Box）內將包含3個官方授權的數位胸針：1個史詩款（Epic）和2個珍稀款（Rare）。

其中包含有15個版本的官方授權吉祥物（冰墩墩）表演各種冬季運動，如滑雪、俯式雪橇、單板滑雪等，還有5個版本的北京2022年冬奧官方會徽和1個版本的海報。

但該平台目前不支持大陸使用者購買。

除2022年冬奧相關產品外，nWayPlay還上架了自1926年起奧運的數位徽章和海報等，其中售價最高的為1988年首爾奧運會的傳奇款海報，報價為9,999美元。

公司去年6月與國際奧會達成授權合約，共同開發奧運主題的P2E（Play-to-Earn）遊戲「奧運果醬賽：北京2022」，並已於今年2月3日推出。

在該模式下，玩家能夠在遊戲本身之外賺取一些持有價值的東西，例如玩家可在自由式滑雪和單板滑雪比賽中PK，以獲得奧運數位徽章（Pin），這些數位徽章可以在nWayPlay上交易。

nWay同時表示，將在今年將發布一款跨平台多人視頻遊戲，玩家可以在其中比賽以獲得奧林匹克NFT徽章。

nWayPlay是一家去中心化交易平台，建立於Flow鏈上，由區塊鏈遊戲工作室nway推出。nWay母公司為AnimocaBrands，成立於2014年，總部位於香港，是沙箱類遊戲TheSandbox和F1賽車類F1DeltaTime等鏈遊的開發商。