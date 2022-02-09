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陸國防部要求美撤銷軍售 停止對「台獨」發出錯誤訊號
美國防部7日宣布，美方已批准向台灣出售價值約1億美元的「愛國者」導彈防禦系統設備和服務。對此，大陸國防部發言人吳謙回應稱，中方強烈要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。
據大陸國防部發布，吳謙稱，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞中美兩國兩軍關係，危害台海地區和平穩定，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉。
吳謙表示，中方強烈要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。
他還稱，台灣前途在於國家統一，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是美國售台武器。解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，持續推進祖國統一進程。
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