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33家中企被列「未經核實」名單 陸批美破壞自由貿易

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部。新華社
大陸商務部。新華社

美國商務部7日宣布將33家中企列入「未經核實（Unverified List）」實體清單，大陸商務部8日表示堅決反對，並強調此舉「對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界」。

據了解，33家中國實體列入美國商務部的「未經核實名單」，對這些實體從美國出口商那裡獲取產品實施新的限制，並要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的盡職調查。

對此，大陸商務部網站8日發布答記者問新聞稿回應稱，「中方注意到美國政府有關公告。美方以所謂『無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導致其誠信無法核實』為由，將中國實體列入『未經驗證（核實）清單』，中方堅決反對。」

大陸商務部發言人指出，近年來，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

大陸商務部發言人強調，美方應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道上來，與國際社會一道，為全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦多做貢獻。

美國 大陸商務部

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