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拜登政府二次對台軍售 國台辦：救不了台獨必亡命運
針對美方宣布，對台出售價值1億美元的愛國者飛彈系統工程勤務計畫，中國大陸國台辦發言人馬曉光8日回應抨擊，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，把台灣老百姓血汗錢用來購買武器，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運，並敦促美方停止在涉台問題上玩火。
馬曉光說，民進黨此舉只會加劇台海緊張動盪，一步步把台灣推向災難。
他表示，中方敦促美方停止在涉台問題上玩火，糾正對台售武的錯誤行徑，停止利用「台獨」裂勢力損害中國大陸的利益。他並呼籲美國，應回到恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定的正確道路上來。
拜登上任美國總統後，首次對台軍售是去年8月時，以總額約7億5000萬美元，售台40門M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲、20輛M992A2系列野戰砲兵彈藥補給車、一套先進野戰砲兵戰術數據系統（AFATDS）等。
針對美國對台軍售，中國大陸外交部發言人趙立堅稍早也回應表示，此舉嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，必將取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。
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