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彭帥受訪畫面有玄機 圓鏡背後驚現「背後靈」站崗監視

聯合新聞網 / 綜合報導
《每日郵報》聲稱，在彭帥於北京接受外媒訪問時，明顯有一男子站在房內監視著彭帥的一舉一動。擷自英國《每日郵報》
《每日郵報》聲稱，在彭帥於北京接受外媒訪問時，明顯有一男子站在房內監視著彭帥的一舉一動。擷自英國《每日郵報》

中國網球女將彭帥，近期在接受法媒《隊報》訪問時，強調自己並未遭到任何人性侵，也表明是自己主動刪文，但從外媒受訪照片可看出，在親切笑容的旁邊，明顯從後方的鏡子反射出，房間內明顯有一個人站在那裡監視著彭帥的一舉一動。

根據英國《每日郵報》受訪照片指出，當天彭帥在北京接受法媒訪問時，「房間裡可以看到中國官員」，該幀照片並未直接拍攝該名官員，而是從彭帥親切笑容旁邊的一只木質圓鏡反射而得，該名官員身穿白衣，嚴肅地將兩手叉在胸前，雙眼則直視著彭帥受訪。

世界女子職業網球協會（WTA）的主席史蒂夫‧西蒙（Steve Simon）憂心，彭帥是否在自由的狀態下接受訪問，對彭帥的「真實情況」十分質疑，並重申仍應針對彭帥受到中國高官性侵案進行正式的調查，並要求WTA能與彭帥私下會面，從而得知彭帥「真實的處境」。

不僅於此，外界也發現，彭帥在最新的受訪中，似乎全篇照稿念出，與中國官方給予外界的答案幾乎一模一樣，她通篇都未提及去(2021)年所指控的中國國務院前副總理張高麗。

圖為法媒《隊報》最新披露的彭帥專訪。歐新社
圖為法媒《隊報》最新披露的彭帥專訪。歐新社

彭帥

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