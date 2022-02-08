聽新聞
test
0:00 / 0:00
彭帥受訪畫面有玄機 圓鏡背後驚現「背後靈」站崗監視
中國網球女將彭帥，近期在接受法媒《隊報》訪問時，強調自己並未遭到任何人性侵，也表明是自己主動刪文，但從外媒受訪照片可看出，在親切笑容的旁邊，明顯從後方的鏡子反射出，房間內明顯有一個人站在那裡監視著彭帥的一舉一動。
根據英國《每日郵報》受訪照片指出，當天彭帥在北京接受法媒訪問時，「房間裡可以看到中國官員」，該幀照片並未直接拍攝該名官員，而是從彭帥親切笑容旁邊的一只木質圓鏡反射而得，該名官員身穿白衣，嚴肅地將兩手叉在胸前，雙眼則直視著彭帥受訪。
世界女子職業網球協會（WTA）的主席史蒂夫‧西蒙（Steve Simon）憂心，彭帥是否在自由的狀態下接受訪問，對彭帥的「真實情況」十分質疑，並重申仍應針對彭帥受到中國高官性侵案進行正式的調查，並要求WTA能與彭帥私下會面，從而得知彭帥「真實的處境」。
不僅於此，外界也發現，彭帥在最新的受訪中，似乎全篇照稿念出，與中國官方給予外界的答案幾乎一模一樣，她通篇都未提及去(2021)年所指控的中國國務院前副總理張高麗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言